Gerissene Schafe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mehren sich

Die unschönen Bilder von gerissenen Schafen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mehren sich. Noch ist unklar, welcher Beutegreifer dafür verantwortlich ist. © privat

Landkreis – Es sind Vorfälle und Bilder, die die Viehhalter in unserer Region nicht mehr schlafen lassen: Gerissene Schafe, manche müssen von ihren Verletzungen erlöst werden. Im Landkreis erhöht sich aktuell die Anzahl von Schafrissen. Die Almbauern sind in großer Sorge. Nachdem sich zuletzt Fälle im Ammergebirge gehäuft hatten, gab es nun Verluste bei der Farchanter Schafherde. Wolf, Goldschakal oder Bär? Welcher Beutegreifer sein Unwesen treibt, ist nicht klar.

Die Auswertung der Fälle lässt auf sich warten. Viele Viehbesitzer holen ihre Tiere deshalb bereits jetzt von den Sommerweiden und machen ihrem Frust mit deutlichen Worten Luft. Unterstützung bekommen sie von Landrat Anton Speer und dem Farchanter Bürgermeister Christian Hornsteiner. In einem offenen Brief haben sich beide an die Staatsregierung gewandt. Sie fordern schnelle Maßnahmen zur Entnahmemöglichkeit von großen Beutegreifern. Wenn nicht gehandelt werde, sei die gesamte Almwirtschaft in Gefahr, heißt es darin. kb