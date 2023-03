Gewässerränder bewertet: Hinweiskarten für Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind fertig

Kartierungsarbeiten abgeschlossen. Die Experten des Wasserwirtschaftsamtes mit Vertretern von Behörden. © WWA

Landkreis – Das Bayerische Naturschutzgesetz schreibt entlang naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer fünf Meter breite Randstreifen vor, die garten- oder ackerbaulich nicht genutzt werden dürfen.

Um Planungssicherheit für Landwirte und gewerbliche Gartenbauer zu schaffen, hat das Expertenteam des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim seit Oktober letzten Jahres die ca. 2.450 km langen kleinen Gewässer des Landkreises untersucht und nach den gesetzlichen und fachlichen Vorgaben bewertet. Dabei wurden insbesondere Gräben und Wasserläufe, die nicht leicht als Gewässer zu erkennen sind, überprüft. „Beinahe 90 Prozent der untersuchten kleinen Gewässer im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen zum Anlegen eines Gewässerrandstreifens“, stellte der Experte Maximilian Henrich das Ergebnis der Kartierung Vertretern aus Behörden, kommunaler Verwaltung sowie Landwirtschaft und Naturschutz bei einer Online-Informationsveranstaltung vor.

Die Ergebnisse wurden in sogenannten „Hinweiskarten“ zusammengefasst. Diese dienen der Klärung der Gewässerrandstreifenpflicht und geben Landwirten und gewerblichen Gartenbauern Planungssicherheit. Sie sind unter https:/ www.wwa-wm.bayern.de/ unter „Gewässerrandstreifen“ auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamtes einsehbar. Mit dieser Veröffentlichung beginnt eine am 12.April 2023 ablaufende Frist für die betroffenen Gartenbauer und Landwirte, in der sie gegen die amtlichen Feststellungen einen Einwand erheben können. kb