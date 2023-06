Gleitschirmflieger bei Notlandung in Grainau schwer verletzt

Ein Gleitschirmflieger erlitt nach einer Notlandung schwere Verletzungen. © Tommek

Grainau – Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein Gleitschirmflieger aus Grainau. Der 65-Jährige startete gegen 09:45 Uhr mit seinem Fluggerät am Osterfelder Startplatz. Kurz nach dem Start bemerkten Zeugen vor Ort, dass der Flieger sein Beingurtzeug nicht geschlossen hatte und dementsprechend nur an den Schultergurten im Gleitschirm hing, was ihm die Steuerung desselben praktisch unmöglich machte.

Aufgrund dessen versuchte der Mann umgehend, seinen Schirm kontrolliert notzulanden, was ihm jedoch nicht gelang. Er schlug mit erheblicher Wucht auf dem Boden auf und zog sich hierbei schwere Verletzungen in Form einer Bein- und Schulterfraktur, sowie einem Schädelhirntrauma zu. Der Abgestürzte musste letztlich mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen werden, wo er nach wie vor behandelt wird. kb