Glück hoch drei für Feuerwehr Krün: Neuen Einsatzfahrzeuge wurden feierlich am Gerätehaus geweiht

Von: Wolfgang Kunz

Teilen

Segnung der Einsatzfahrzeuge durch Pfarrer Michael Wehrsdorf in Feuerwehr-Montur. © Wolfgang Kunz

Krün – Bei der Freiwilligen Feuerwehr (FFw) Krün wurden jetzt gleich zwei Fahrzeuge und ein Stromerzeuger–Anhänger gesegnet und offiziell in Dienst gestellt. Für Kommandant Anton Simon nach dem G7-Gipfel 2015 mit zwei Fahrzeugen eine weitere wichtige Ergänzung des Fuhr- und Geräteparks.

„Es ist seit jeher Brauch und unser Wunsch“, so Simon beim Festakt am Feuerwehrhaus, „neue Fahrzeuge zu weihen und damit für eine stetige unfallfreie Rückkehr der Fahrzeuge und deren Besatzungen zu beten und zu bitten“. Den kirchlichen Segen erteilte stilecht in Feuerwehr-Uniform Pfarrer Michael Wehrsdorf – der katholische Seelsorger ist schließlich seit November 2016 Mitglied der Wehren Mittenwald, Krün und Wallgau.

Kommandant Simon („Scheck’n Toni“) verdeutlichte, dass für die Wehr, die Bürger, Besucher und Gäste heute Feiertag sei. „Bei jährlich über 100 Einsätzen zum Schutz der Bevölkerung sind solche Anschaffungen immer eine gute Investition. Wir hoffen alle, dass wir nur zu friedlichen- und nicht zu Einsätzen wegen Krieg oder Terrorismus gerufen werden“. Sein Lob galt der Gemeinde Krün für deren Unterstützung. „Als bekannt wurde, dass der G7-Gipfel 2022 wieder in Schloss Elmau stattfindet, hat unser Bürgermeister Thomas Schwarzenberger sofort reagiert und durch Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit dafür gesorgt, dass wir diese Fahrzeuge in Rekordzeit erhalten haben“. Der Fahrzeug-Ausschuss kam in vier Monaten 19 Mal zusammen und legte die Ausstattungsregularien fest. „Für die zwei Fahrzeuge konnten wir trotz der kurzen Vorlaufzeit alle Vorgaben der Tiroler Aufbaufirma Empl aus dem Zillertal erfüllen“.

Die Wehrmänner bekamen ein 290 PS starkes MAN-Hilfe-Lösch-Fahrzeug(HLF)20 mit einem 2.000 Liter Lösch- und einem 120-Liter Schaumtank, Wasserwerfer, vier Atemschutzgeräten, LED-Lichtmast, Kamerasystem zur Fahrer-Rundumsicht und mit sämtlicher Ausrüstung zur Technischen Hilfe-Leistung. Der zweite Wagen ist ein Versorgungsfahrzeug GW Logistik mit 180 PS zum Transport von Mannschaft- und Material zu den Einsatzstellen. Die dritte Neuanschaffung ist ein von der Firma Polyma aus Kassel gebauter Tandem-Anhänger als Stromerzeuger-Aggregat mit 100 Kilo-Volt-Ampere. Er dient zur Sicherstellung der gemeindlichen Infrastruktur wie zur Trink- und Abwasserentsorgung bei Stromausfällen und wird deswegen auch als „Gemeindesache“ aus dem Haushalt finanziert.



Bürgermeister Thomas Schwarzenberger - als ehemaliger Kommandant (1998 bis 2002)auch in Feuerwehr-Uniform gekommen, informierte die Festgäste, dass die Gemeinde Krün 2022 insgesamt eine Millionen Euro investiert hat. „Durch die erhöhte G7-Förderung, den Verkaufserlös des alten TLF 16/25, der Beteiligung des Feuerwehrvereins in Höhe von 110 Tausend Euro sowie der ständigen Unterstützung der Jagdgenossen muss unsere Gemeinde aus dem Haushalt lediglich 250 Tausend Euro bereitstellen“. Sein Lob galt dem Freistaat Bayern als großen Zuschussgeber. „Diese Unterstützung ist auch eine besondere Anerkennung für ihren Dienst bei der Feuerwehr“. Hier erinnerte Kommandant Simon, „dass die Feuerwehr Krün seit 1977 sämtliche Fahrzeuge selbst finanziert und bei der Gemeinde abbezahlt hat. Nur wegen der letzten schwierigen Jahre sei es diesmal nicht möglich, die gesamte Summe zu übernehmen. „Wir sind keine Bittsteller und haben bis jetzt der Gemeinde viel Geld gespart“.

In seinem Grußwort bezeichnete Kreisbrand-Inspektor (KBI)Andres Küspert die Unterstützung der Feuerwehr Krün durch Gemeinde und Bevölkerung in diesem Ausmaß als einmalig. „Nachdem ihr Bürgermeister den G7-Braten frühzeitig gerochen hat, haben hier in der Gemeinde alle solidarisch gehandelt. So sind insgesamt 4,5 Millionen Euro in den Landkreis geflossen. Damit entschuldigt sich der Staat quasi für die Einschränkungen während dem G7-Gipfel“. Nach der offiziellen „Schlüsselübergabe“ an Gerätewart Thomas Niebauer wurde die Übernahme der Fahrzeuge mit dem Abspielen der Bayernhymne feierlich beendet. kun