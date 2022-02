Grenzpolizei Murnau stoppte mehrjährige Fahrt ohne Zulassung in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Die Murnauer Grenzpolizei stoppte in Garmisch-Partenkirchen einen Luxemburger, der für sein Fahrzeug keine Zulassung besitzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

GAP - Am Montag, 07. Februar, gegen 11:40 Uhr, unterzogen die Schleierfahnder der Grenzpolizei Murnau, in der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen, einen Kleinwagen einer Kontrolle. Das Cabrio war vorne und hinten mit einem sogenannten Kurzzeitkennzeichen versehen. Diese amtlichen Kennzeichen wurden von der Zulassungsstelle in Teltow-Fläming (Brandenburg) für Probe- und Überführungsfahrten ausgestellt und gelten nur fünf Tage. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Gültigkeitsdatum auf den Kennzeichen feststellten. Der 25.08.2018 war eingeprägt, das war vor fast dreieinhalb Jahren!

Der Fahrer, ein 35-jähriger Luxemburger mit Wohnsitz in Luzern (CH), gab sogleich zu, dass für sein Fahrzeug keine gültige Zulassung vorliegt. Schließlich bräuchte man hierfür ja eine gültige Hauptuntersuchung, war seine Argumentation und die hätte sein Fahrzeug nicht. Aber somit bestand für sein Cabrio weder der erforderliche Versicherungsschutz, noch wurde die KFZ-Steuer entrichtet. Ermittlungen, auch wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, wurden eingeleitet.

Das Cabrio wurde verkehrssicher abgestellt, aber die beiden Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Der Veranstaltungsmanager wurde nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen. kb