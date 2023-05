Neues Angebot an den Wochenenden: Die Ringbuslinie Plansee

Vom 1. Mai bis 30. September an den Wochenenden und an Feiertagen kostengünstig und umweltfreundlich auf Tour mit der Ringbuslinie Plansee.

Mit dem Bus von Oberau aus umweltfreundlich zu vielen Sehenswürdigkeiten

Oberau - Seit dem 1. Mai 2023 gibt es eine grenzüberschreitende Busverbindung zum Plansee, dem beliebtesten Naherholungsgebiet im Außerfern. Die neue RVO-Linie 9624 von Oberau nach Reutte erschließt die Berge rund um das Graswangtal und ermöglicht vielfältige Wanderungen durch das Ammergebirge.

Die neue Busverbindung wird vom 1. Mai an bis 30. September an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gefahren. Sie startet am Bahnhof Reutte und führt über Breitenwang zum Plansee und weiter durch das Graswangtal zum Schloss Linderhof und Ettal. Morgens und abends wird der Bahnhof Oberau angefahren, damit Tagesbesucher aus dem Großraum München in weniger als 2 Stunden in das Herz des Ammergebirges anreisen können. Das Tagesticket für den Bus 9924 kostet für Erwachsene 5 € und für Kinder 2 €. Alle auf Teilstrecken gültigen Zeittickets wie das VVT-Jahresticket, das Bayernticket oder das Deutschlandticket, gelten auch auf der neuen Linie.

Auch in Reutte sind Ankunft und Abfahrt perfekt auf den Zugfahrplan angepasst. Die Busse fahren zwischen 8 und 19 Uhr, so dass auch ausgedehntere Bergtouren für Einheimische und Gäste ohne den eigenen Pkw möglich sind. Bürgermeister Günter Salchner (Reutte) erhofft sich dadurch auch eine Verbesserung der Parksituation am Plansee: „Die Leute parken teilweise vogelwild am Hang, nur um möglichst schnell zum See zu kommen.”

Die Finanzierung teilen sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf bayerischer Seite sowie der Tourismusverband Naturparkregion Reutte, die Gemeinden Breitenwang und Reutte auf Tiroler Seite. „Ich freue mich, dass wir in diesem Bereich unsern Nahverkehrsplan so schnell umsetzen konnten”, so Landrat Anton Speer. „Damit setzen wir auch ein starkes Zeichen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit”.

Durch den Lückenschluss im regionalen Busnetz ergeben sich viele neue Möglichkeiten für Touren und Ausflüge in der Region. So können zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten im Ammergebirge, wie der Plansee, das Schloss Linder­hof, die Wieskirche oder das Schloss Neuschwanstein, bequem und umweltfreundlich erreicht werden. Die neu geschaffene Linie stellt für die Touristiker und Nahverkehrsverantwortlichen Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Weilheim-Schongau sowie die Naturparkregion Reutte nur einen ersten Baustein in der Umsetzung der Verkehrswende auf regionaler Ebene dar. „In einem Interreg-Projekt wollen wir auf Basis von Nutzerbefragungen das Busangebot im Ammergebirge verbessern. Unsere Vision ist, dass ein gegenläufiger Ringbus den Erholungssuchenden ihr persönlich geplantes Erlebnis ohne Umsteigen ermöglicht”, betont Dr. Klaus Pukall vom Naturpark Ammergauer Alpen. kb