Ministerpräsident Markus Söder wird nach dem verheerenden Unwetter in Bad Bayersoien erwartet

Teilen

Am Sonntag erschwerte Regen die Arbeiten der Einsatzkräfte. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Nach dem verheerenden Unwetter vom Samstag, 26. August, macht sich Ministerpräsident Markus Söder am heutigen Dienstagnachmittag, 29. August, im südlichen Oberbayern ein Bild von der Lage. In Benediktbeuern (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) und in Bad Bayersoien (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) wird er mit kommunalen Vertretern und Einsatzkräften zusammentreffen.