Handbremse nicht gezogen: Reisebus krachte in die Hausfassade eines Oberauer Wohnanwesens

Der Busfahrer hatte die Feststellbremse nicht aktiviert, sodass der Bus ungebremst in die Hausfassade eines Wohnanwesens krachte. (Symbolbild) © PantherMedia / Denis508

Oberau – Gewaltig gescheppert haben dürfte es am Samstagmorgen in der Münchner Straße. Gegen 08:15 Uhr hatte ein 32- jähriger Busfahrer seinen Reisebus in der Hauptstraße abgestellt und diesen daraufhin verlassen, ohne zuvor jedoch die Feststellbremse aktiviert zu haben. Aufgrund dessen löste sich aus bislang unbekannter Ursache die Luftdruckbremse des Busses und das Fahrzeug rollte das leicht abschüssige Gelände über die Bundesstraße hinunter.

Ungebremst krachte der Bus schließlich in die Hausfassade eines Wohnanwesens in der Münchner Straße, bei welchem das Gemäuer ob der Heftigkeit des Aufpralls in einem Bereich von ca. 10 m² teilweise komplett herausbrach. Auch bei dem Bus machte sich der Aufprall bemerkbar, da er an der Front erheblich beschädigt wurde. Der so entstandene Gesamtsachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit ca. 24.000 Euro beziffert. Ein hinzugerufener Baustatiker gab bezüglich einer etwaigen Einsturzgefahr des Gebäudes schnell Entwarnung. kb