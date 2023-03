Happy End für Hündin Klara: Nach 16 Tagen Suche wurde sie in Hammersbach gefunden

Chihuahua-Hündin Klara konnte wohlbehalten ihrer Besitzerin übergeben werden. © Tierheim GAP

GAP - Am Mittag des 18. Februars verschwand die Chihuahua-Hündin Klara beim Gassigehen am Kramerplateauweg spurlos. Ihre Besitzerin verständigte die Polizei und das Tierheim.

In den folgenden Tagen gab es immer wieder Sichtungen am Gröben, an der Kreuzeckbahn, im Grainauer Gewerbegebiet etc. Dann kam noch einmal ein kurzer Wintereinbruch mit Minustemperaturen und alle Beteiligten machten sich große Sorgen um den kleinen Hund. Am Sonntag dann der Anruf im Tierheim. Klara wurde im Garten der Familie Weichseldorfer in Hammersbach gefunden und ins Haus geholt. Eine Mitarbeiterin holte Klara ins Tierheim. Dort wurde sie seiner überglücklichen Halterin übergeben, die Klara nach sechzehn bangen Tagen wieder in die Arme schließen konnte. Ein großes Happy End für einen kleinen Hund. kb