Hecke und Balkon in Vollbrand: Feuerwehr war in der Silvesternacht in Garmisch-Partenkirchen im Einsatz

Die Feuerwehr konnte die Brände, die wahrscheinlich durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstanden sind, schnell löschen. (Symbolbild) © David Young/dpa

GAP - Das erste Silvester ohne Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist in Garmisch-Partenkirchen über die Bühne gegangen. Es gab kleinere Brände, die durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten.

Feuerwehr konnte Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern

Am 01.01.2023 gegen 00:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen über einen Brand im Schüsselkarweg in Garmisch-Partenkirchen informiert. Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass eine Hecke in Vollbrand stand. Die herbei geeilte Feuerwehr musste den Brand löschen. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte hier ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden.

Zwei vor der brennenden Hecke geparkten Pkw´s wurden durch den Brand in Form von Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Naheliegend ist jedoch ein Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

Balkon stand in Brand: Anwohner mussten evakuiert werden

Am 01.01.2023 gegen 01:05 Uhr wurde die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen über einen Brand in der Griesgartenstraße in Garmisch-Partenkirchen informiert. Vor Ort wurde durch die eintreffende Feuerwehr und Polizei festgestellt, dass ein hölzerner Balkon im 2. Obergeschoss eines Wohngebäudes in Brand steht. Das Feuer breitete sich bis zur Löschung durch die Feuerwehr auf Teile der Hausfassade sowie auf einen Balkon im 3. Obergeschoss aus.

Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Anwohner der oberen Stockwerke kurzzeitig evakuiert werden. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Das Gebäude konnte nach Beendigung der Löscharbeiten, abgesehen von den Balkonen, wieder frei gegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Die Feuerwehr Ga-Pa war mit 3 Löschzügen, die Rettung mit 2 Rettungswägen und einem Notarzt im Einsatz. Brandursächlich waren aller Wahrscheinlichkeit nach Feuerwerkskörper. kb