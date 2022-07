Herausforderung G7-Gipfel auf Schloss Elmau bestens gemeistert

Viele Ehrenamtliche sorgten im Hintergrund für einen reibungslosen, störungsfreien Ablauf

Von Ilka Trautmann

Landkreis – Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter den zumeist ehrenamtlichen Einsatzkräften der nichtpolizeilichen Organisationen. Ihre Mitwirkung im Hintergrund hat zum erfolgreichen Verlauf des G7-Gipfels auf Schloss Elmau Ende Juni beigetragen. Feuerwehr, Bergwacht, Wasserwacht, THW, Bundeswehr und BRK zogen jetzt eine beeindruckende Bilanz.

Innenminister Joachim Herrmann hat den Ehrenamtlichen bereits in einer Grußbotschaft gedankt: „Feuerwehr, das Bayerische Rote Kreuz zusammen mit der Bergwacht Bayern, THW und die weiteren Hilfsorganisationen und Rettungsdienste waren beim G7-Gipfel sehr gut aufgestellt. Sie waren Tag und Nacht in Bereitschaft. Auf das gewohnt große und professionelle Engagement und die Hilfsbereitschaft dieser Helferinnen und Helfer ist immer Verlass“.

Jetzt kamen sie selber noch einmal zu Wort. Die Kräfte der sog. nichtpolizeilichen Organisationen leisteten rund um die Uhr ihren Beitrag. Alle Kräfte zusammengerechnet, kommt Landrat Anton Speer auf etwa 3500 Helferinnen und Helfer. Nach monatelangen Vorbereitungen, zahlreichen Abstimmungen und Sitzungen sorgten sie – neben den 18.000 Kräften der Polizei – für die Sicherheit der Staatsgäste, aber insbesondere auch für die heimische Bevölkerung während der doch mit erheblichen Einschränkungen verbundenen Zeit.

Kreisbrandrat Johann Eitzenberger nennt Zahlen: Insgesamt leisteten die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises während der Gipfel-Tage 1.494 Schichten mit einer Dauer von insgesamt 17.976 Stunden. „Dabei konnten wir fast komplett auf überörtliches Personal verzichten. Dies zeigt das enorme Potential, das die Feuerwehren in unserem Landkreis besitzen“, ist Eitzenberger stolz.

Auch das THW hat mit gut 1000 Kräften für einen reibungslosen Ablauf des Gipfels gesorgt: Mit 80 mobilen Hochleistungsaggregaten wurden 850 Scheinwerfer und Strahler zum Beispiel auf den Hubschrauber-Landeplätzen in Pömetsried und nahe Schloss Elmau betrieben, außerdem wurden 20 km Stromleitungen verlegt und die Tanklogistik für andere Einsatzorganisationen sichergestellt.

G7 Gipfel war ein Kraftakt



Es war eine anstrengende Zeit, aber alles konnte ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gebracht werden. Das ist das Fazit, das THW, Feuerwehr, die Bundeswehr und Bergwacht auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ziehen konnten. Auch das BRK gab eine positive Bilanz.

An 12 Einsatztagen stand zum Beispiel die Bergwacht bereit, um Wanderern, Sicherheitskräften und Demonstrierenden im unwegsamen Gelände Hilfe zu leisten. 280 Einsatzkräfte, 20 Bergrettungsfahrzeuge, 17 Einsatzleitfahrzeuge, 13 Gelände- und 10 Mannschaftsfahrzeuge wurden vorgehalten. Ein Einsatzschwerpunkt der Bergwacht war der Sternmarsch. Heinz Neiber, Regionalleiter Hochland und Leiter des G7-Bergwachteinsatzes, verweist darauf, „dass gerade an diesem Tag mit 30 Grad Hitze und dem langen Fußmarsch in bergigem Gelände so mancher an Grenzen kam.“ Einen wirklichen Einsatzfall gab es nicht, lediglich ein Demonstrant musste aufgrund von Erschöpfung kurzzeitig ins Klinikum gebracht werden. Die Bergwachtkameraden verteilten Wasser, was von den Protestierenden genauso dankbar in Anspruch genommen wurde, wie von den Sicherheitskräften. Neben diesen speziellen G7-Absicherungen hatte die Bergwacht im Zeitraum vom 19. bis 27. Juni 14 Einsätze aus dem gesamten Spektrum der Bergrettung zu absolvieren. Das reichte von einem Waldbrand bei Eschenlohe, über den Absturz eines Kleinflugzeuges bis hin zum tödlichen Absturz eines jungen Kletterpaares. Heinz Neiber ist stolz auf das Bergwacht-Team: „Unser Einsatzkonzept hat sich bewährt. Und die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, BRK, THW, Polizei und Bundeswehr war hervorragend.“

Über mehrere Monaten plante auch der BRK-Kreisverband Garmisch-Partenkirchen gemeinsam mit dem BRK-Bezirksverband Oberbayern und der BRK-Landesgeschäftsstelle den Großeinsatz während des G7-Gipfels. Dabei sicherte das Bayerische Rote Kreuz die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung im Landkreis ab und war mit der sanitätsdienstlichen Versorgung der Gipfelbesucher beauftragt. Einen nennenswerten Einsatz gab es nicht. „Einige Kreislaufbeschwerden, mal eine Sprunggelenksverletzung, aber nichts, was mit dem G7-Gipfel ursächlich im Zusammenhang stand“, erklärt Jörg Jovy, der Pressesprecher des Kreisverbandes. Die Anzahl der Rettungswagen wurde zur Gipfelzeit von 7 auf 27 erhöht, außerdem wurden vier zusätzliche Rettungswachen, die sich teilweise im Sicherheitsbereich befanden, betrieben. Rund 430 Einsatzkräfte des BRK, des Malteser-Hilfsdienstes, des MKT und der Bundeswehr (Abstellung von Notärzten) waren innerhalb des Landkreises im Einsatz – außerhalb des Landkreises wurden noch einmal 300 Einsatzkräfte an dezentralen Standorten in Bereitschaft vorgehalten. Das übliche Einsatzgeschehen wurde bpm BRK natürlich auch absolviert: 262 Rettungseinsätze (Wasserwachteinsätze mitgezählt) wurden da verzeichnet. Andi Geuther, für die Gesamtkoordinierung verantwortlich, bestätigt, dass alles wie geplant funktioniert hat und lobt die Zusammenarbeit mit allen anderen Organisation und der Polizei. „Wir können Gipfel“, zitiert Pressesprecher Jovy ihn.

Matthias Stauch, der als Oberleutnant der Reserve dem Führungsstab angehörte, kann berichten, „dass sich die Struktur, die wir im Landkreis zum Zusammenführen aller Einsatzkräfte im Laufe der Jahre geschaffen haben, einmal mehr bewährt hat.“ Schon oft habe man im Landkreis bei Krisen unter Beweis stellen können, dass die Zusammenarbeit reibungslos und schnell funktioniert. „Hier helfen alle zusammen, da zählt keiner die Stunden, der Einsatz wird erfolgreich durchgeführt.“ Konkret hat die Bundeswehr Amtshilfe bei der Unterbringung und Verpflegung der Einsatzkräfte geleistet. Da es mit Murnau und Mittenwald zwei Bataillone in der Region gibt, war das kein Problem.

Ein überaus positives Fazit ziehen auch Dr. Dominik Helms vom THW-Landesverband und Lukas Dremmel vom Ortsverband Garmisch-Partenkirchen des THW. Der 22-jährige Gruppenführer erklärte, dass man derzeit noch beim Rückbau der zahlreichen technisch-logistischen Infrastruktur ist, auch müssen zum Beispiel die Notstromaggregate noch gewartet und geprüft werden. Insbesondere für das THW war es ein arbeitsreicher und sehr langer Einsatz, denn schon vom 16. Mai an waren täglich hunderte Helferinnen und Helfer als gefragte Unterstützer für Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsorganisationen im Einsatz. tra