Herbstsingen der Singgemeinschaft Hammersbach-Grainau anlässlich des Chorjubiläums

Landrat Anton Speer (links) und Bürgermeister Stephan Märkl (rechts) freuen sich mit den Geehrten der Singgemeinschaft. © Klaus Munz

Grainau – Mit einem stimmungsvollen Herbstsingen feierte die Singgemeinschaft Hammersbach-Grainau nunmehr ihr 30-jähriges Jubiläum. Eigentlich bereits den 32. Geburtstag, da der Chor Pandemie-bedingt wie so viele Kulturschaffende auch zwei Jahre pausieren musste. Chorleiter Hermann Unterkircher ließ zu diesem Jubiläum wieder seine guten Beziehungen zu Sängern und Musikanten spielen und konnte das Herbstsingen mit hochkarätigen Kräften besetzen.

„Das alpenländische Liedgut ist neben dem geistlichen Gesang unser Betätigungsfeld“, betont Unterkircher, der Gruppen aus dem Allgäu, Pfaffenwinkl, aus Nord- und Südtirol zu Gast hatte. Und natürlich mit der Werdenfelser Geigenmusi und dem Martini-Gsang aus Garmisch auch Vertreter der unmittelbaren Heimat. Zu den Ehrengästen gesellte sich neben Bürgermeister Stephan Märkl und dem Garmisch-Partenkirchner Ehrenbürger Pfarrer i.R. Franz Sand auch Landrat Anton Speer. Mit gutem Grund. Speer hatte für Chorleiter Unterkircher eine Überraschung parat. Für seine 47-jährige Tätigkeit als Leiter verschiedener Chöre, durfte er die Ehrennadel in Gold des Landkreises für besondere, ehrenamtliche Tätigkeiten in Empfang nehmen. Und mit der gleichen Auszeichnung wurde auch Georg Löcherer bedacht.

„Dieser hat sich mit dem Komponieren von Festmessen, dem Orgelspiel in der Klinikum-Kapelle, als Schauspieler bei unzähligen Valentin-Abenden oder als Chormitglied und Organist der Singgemeinschaft verdient gemacht“, führte der Landrat aus. Auch weitere Chormitglieder, wie Theresia Kaiser, Jutta und Ewald Rathmann (30 Jahre), Silvia Gamböck, Hans Gerg (25 Jahre), Gertraud Kirchdorfer (15 Jahre) und Christian Schurz für 10 Jahre, wurden von Bürgermeister Märkl im Auftrag der Chorleitung für ihre Treue mit Urkunden geehrt. Unter der Moderation von Gausängerwart Peter Egner, folgten zwei höchst vergnügliche Stunden mit Musik, Gesang und Egner`s humorvollen Pausenfüllern zum Thema Bier. Mal schlanzig, mal getragen spielte die Werdenfelser Geigenmusi auf, der Martini-Gsang, aber auch der Schramiger Zwoagsang aus Brixen wussten mit Liedern der Kathi Greinsberger (Fischbachauer Sängerinnen) zu gefallen, das Jodlerduett Schöll aus Niedersonthofen begeisterte mit seinen glockenreinen Stimmen und die Peitinger Sänger verkörperten den klassischen Männergesang. Der Kohlbründl Viergesang aus Grinzens, bereits öfter zu Gast in Grainau, überzeugte weiterhin mit Prof.Mag.Peter Reitmeir an der Harfe.

Lang anhaltender Beifall war somit den Akteuren gewiss. Mit Sepp Oberhöller`s „Pfia Gott es liabe Leitln all“, verabschiedete sich die gastgebende Singgemeinschaft von ihrem Publikum. Nicht ganz, denn am nächsten Tag gestaltete der Chor in der Pfarrkirche noch den Abschluss der Feierlichkeiten „30 Jahre Singgemeinschaft“. Dazu kam die Festmesse „Missa in honorem sancti Antonii“ von Georg Löcherer, zusammen mit der Werdenfelser Geigenmusi zur Aufführung. mun