Hilfe bei der Wildtieraufzucht gesucht: Tierheim Garmisch bittet um Unterstützung

Feldhasenbaby Lia. © Tierheim GAP

GAP – Jedes Jahr im Frühjahr werden viele Wildvogelkinder, aber auch verwaiste Eichhörnchen, Siebenschläfer, Fuchs- und Marderjunge etc. im Garmischer Tierheim abgegeben. Obwohl grundsätzlich gilt „Hände weg von Tierkindern“ gibt es durchaus Fälle, in denen diese ohne menschliche Hilfe nicht überleben würden. 2021 waren dies z.B. 100 Wildtiere und 93 Jungvögel jeglicher Art.

Aufgrund der vermehrten Abgabe von Tieren, die in der Pandemie unüberlegt angeschafft wurden, der jährlichen Katzenschwemme im Frühjahr und der Aufnahme von Tieren aus der Ukraine ist das Tierheim jetzt schon an der Grenze der Arbeitsbelastung angelangt. Deshalb die große Bitte an Tierfreunde: „Helfen Sie uns bei der Aufzucht von jungen Wildtieren“. Tessy Lödermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins: „Wir helfen jedem Tier in Not, überfordern aber unsere engagierten Mitarbeiterinnen, wenn sie nach einem langen Arbeitstag abends noch die Wildtierkinder zur Versorgung mit nachhause nehmen müssen. Wir hoffen dringend auf Unterstützung von Tierfreunden.“

Wer helfen möchte kann sich für Informationen an das Tierheim (Tel. 08821-55967 oder info@tierheim-garmisch.de) wenden.

Selbstverständlich werden die künftigen „Tiereltern“ geschult und das Futter wird vom Tierheim gestellt. kb