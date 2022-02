Hilferufe am Eibsee lösten große Suchaktion aus

Die große Suchaktion wurde gegen 22.45 Uhr ergebnislos abgebrochen, da auf und am See keine Hinweise auf das Einbrechen einer Person festgestellt werden konnten. © Franziska Pawel

Grainau - Am Donnerstagabend, 3. Februar, gegen 18.30 Uhr, wurden der Rettungsleitstelle Hilferufe vom Eibsee mitgeteilt. Der Mitteiler befand sich zu dem Zeitpunkt am dortigen Hotel, als er die Rufe wahrgenommen hatte. Woher genau die Rufe aber kamen, konnte er nicht sagen. Es wurde aber davon ausgegangen, dass eine Person evtl. im Eis eingebrochen war. Daraufhin setzte sich die Rettungsmaschinerie in Bewegung.

Es waren die Feuerwehren Grainau, Garmisch und Partenkirchen mit 46 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, die Wasserwachten aus Grainau, Garmisch, Krün, Uffing und Mittenwald mit insgesamt 45 Helfern und 2 Rettungswägen sowie ein Notarzt vor Ort. Fünf Eisrettungsteams suchten direkt die Eisfläche auf dem See ab. Die Polizei unterstützte die Suche mit einem Hubschrauber und Wärmebildüberwachung. Gegen 22.45 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Auf und am See konnten keine Hinweise auf das Einbrechen einer Person festgestellt werden. Es liegen auch keine möglichen Vermisstenmeldungen vor. Da bislang keine weiteren Hinweise vorliegen ist momentan keine Fortführung der Suchaktion angedacht. kb