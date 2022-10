Historische Gesellschaft in Mittenwald zieht positive Bilanz

Von: Wolfgang Kunz

Teilen

Bis 2024 gewählt (vorn v.l.) Helmut W. Klinner, Wanda von Zychlinski-Mechlem, Georg Gschwendtner, Antonia Neuner, Harald Hertlein und Hans Neuner (Noderschuster). Dahinter (v.l.) Georg Seitz und Enrico Corongiu. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Seit 2004 führt Helmut W. Klinner die 1987 gegründete Historische Gesellschaft. Jetzt wurde der Historiker – er pflegt als Pensionär auch das Archiv der Marktgemeinde - bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Alpenrose mit seinem kompletten Führungsteam für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt (siehe gewählt).

Corona bedingt waren die letzten Hauptversammlungen der 61 Mitglieder zählenden Gesellschaft und damit auch die 2020 fälligen Neuwahlen ausgefallen. Klinner musste in seinem Rechenschaftsbericht auf drei Jahre zurückblicken. „Wir haben 2019 acht-, 2020 nur zwei- und 2021 keinen Monatstreff mehr abhalten können“. Beschlossen wurde 2019, dass die Versammlungen nur noch jeden zweiten Monat abgehalten werden. „Da hat sich bewährt“, betonte Klinner, „zumal wir unsere Mitglieder ja auch noch zu Aktivitäten wie Ausflüge und Ausstellungen einladen konnten“.

Bei der Versammlung gab er bekannt, dass sich durch Ankäufe und Geschenken von Mitgliedern und Gönnern die eigenen Archivbestände weiter vergrößert hätten. „Sechs Videofilme von Privat über Ereignisse in Mittenwald zwischen 1983 und 1991 und ein Buch von Birte Rogacki-Thiemann über >Die Bauten des Architekten Emil Lorenz< sind dazu gekommen“. Geschenkt wurden der Gesellschaft 2019 von Sofie Wörnle drei historische Fotos aus Mittenwald zwischen 1937 und 1939 und von Sepp Wörnle („Vere“)die Chronik der Madonna im Laintal. Zudem überließ 2020 Hans Keck als Enkel von Verleger Arthur Nemayer der Gesellschaft 108 Exemplare der Baader-Chronik. „Die verteilen wir an Mitglieder und Interessierte und halten so die Historie von Mittenwald lebendig“.

Positiv auch der Kassenbericht von Georg Gschwendtner . „Fast keine Ausgaben, aber Einnahmen durch Beiträge und Spenden. So verfügen wir über genügend Grundkapital, um unser Archiv bei passenden Gelegenheiten zu erweitern“. In seinem Grußwort lobte Vizebürgermeister und Wahlleiter Georg Seitz (Rathauschef Enrico Corongiu kam nach einem Termin später dazu) die Historische Gesellschaft für ihr Engagement. „Schön, dass ihr Corona so gut überstanden habt. Durch ihren Riesenfundus an Historie und dem Fachwissen des Vorsitzenden Klinner können sie interessante Monatssitzungen gestalten. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott“. Klinner merkte an, „dass jeder unsere Sitzungen besuchen kann, ohne Mitglied zu sein oder dies werden müsse“.



Gewählt

Erster Vorsitzender: Helmut W. Klinner. Zweiter Vorsitzender: Hans Neuner. Kassier: Georg Gschwendtner. Schriftführerin: Wanda von Zychlinski-Mechlem. Beisitzer: Harald Hertlein, Antonia Neuner und Hugo Weineisen. Kassenprüfer: Anton Maller und Sabine Neuner. kun