Historischer Verein Murnau: Geheimisse der bayerischen Mundarten

Von: Günter Bitala

Die Staffelsee-Klarinettenmusi umrahmt den Abend; von links: Wiggerl Feldmayer, Waltraud Bergmeister (Historischer Verein Murnau), Thomas Bergmeister, Professor Antony Rowley,Theresa Schwingshandl, Hubert Schwingshandl. © Günter Bitala

Murnau – Professor Antony Rowley ist vielen Menschen durch seine Beiträge im Bayerischen Fernsehen bekannt. Unter dem Motto ‚Host mi?‘ dürfen Zuseher Dialektbegriffe raten. Auf Einladung des Historischen Vereines kam der Sprachwissenschaftler nach Murnau und bekräftigte, warum man die „Mundart hoch halten“ sollte.

Anlässlich seines Murnauer Vortrages führte Antony Rowley in die Geheimnisse der bayerischen Dialekte ein, und streifte dabei sprachliche Besonderheiten der Staffelsee-Region. Vorher allerdings ein Blick in die Vergangenheit der Sprachforschung: Schon um das Jahr 1650 herum weckten bayerische Mundarten das Interesse von Wissenschaftler in Landshut und 1669 in Regensburg. Bekannt ist das ‚Bayerische Wörterbuch‘, das Andreas Schmeller 1815 zusammenstellte. Für Rowley ist die Dialektforschung eine volkskundliche Fundgrube: „Dialekte sind Sprachformen, die sich in einzelnen Regionen ganz individuell entwickelten.“ Wer aus dem Altlandkreis Weilheim in Richtung Süden fährt, erkennt heute noch an der Mundart, wo die mittelalterliche Grafschaft Werdenfels begann.

Der Staffelsee liegt als Übergangszone – mit schwäbischen Einsprenkelungen - zwischen dem südbayerischen Alpensprachraum und der mittelbayerischen Sprachform, die nördlich von München beginnt und bei Ingolstadt in das Nordbayerische übergeht – mit eigenen Ausprägungen in Niederbayern und der Oberpfalz.

Lehnworte aus dem gotischen, germanischen und vor allem französischen sind aus der bayerischen Sprache nicht wegzudenken, sagt Rowley: Pissoir, Trottois, Kanapee, Böfflamott. Mit einer aus dem englischen entlehnten bayerischen Neuschöpfung setzt Rowley einen Schlusspunkt unter seinen Vortrag: Fuitäimtschopp. gb