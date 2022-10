Hoamat Duit in der Mittenwalder Puit

Teilen

Nach der gelungenen Premiere in 2021 findet auch dieses Jahr wieder der schöne Markt „Hoamat Duit“ statt. © Regina Berwein

Mittenwald – Nach der gelungenen Premiere in 2021 findet auch dieses Jahr wieder der schöne Markt „Hoamat Duit“ statt. Hauptorganisatorin Heidi Filser ist wieder mit Herzblut dabei. So hat sie ca. 25 Marktbetreiber im Repertoire.

Die Besucher dürfen sich neben Trachtengwand, bestickten Tüchern, herbstlichen Dekorationsideen, selbstgeschneiderter Kinder- und Baby Mode – ob nun traditionell bayerisch oder modern – freuen. Auch Blumengestecke, Getöpfertes, Schmuck in allen möglichen Kreationen sowie naturkosmetische Produkte oder Weihrauch kann man erstehen.

Und das vor atemberaubender Kulisse. Denn der Markt heißt nicht um sonst „Hoamat Duit in der Puit“. Der wunderschön angelegte Kurpark in der Puit in Mittenwald, mit einem Teich als Mittelpunkt und einem fantastischen Blick auf das erhabene Karwendelmassiv, bietet den perfekten Platz für die „Duit“.

Kulinarisch verwöhnt der „Platzfisch“ mit Schmankerl aus der Pfanne. Selbstverständlich gibt es auch Gerichte ohne Fisch. Bei der Mittenwalder Wasserwacht kann man sich dann noch für einen guten Zweck ein Stück selbstgemachten Kuchen oder Torte mit frisch gebrühtem Kaffee schmecken lassen. Selbstverständlich ist auch für musikalische Umrahmung bestens gesorgt. „Die Kontra Buam“ in der Besetzung von Johannes Rieger an der Diatonischen, Markus Brennauer an der Chromatischen, Max Wurmer am Kontrabass und Stephan Erhard an der Gitarre, werden den Sonntag mit Sicherheit zünftig begleiten.



Also bis Sonntag, 23. Oktober ab 10 Uhr im Kurpark „Puit“ in Mittenwald. reb