Hobby-Historiker nimmt Abschied vom Partenkirchner Museum-Werdenfels

Hobby-Historiker Peter Schwarz nimmt Abschied vom Museum Werdenfels. © Barbara Falkenberg

GAP – Die gute Seele vom Werdenfels-Museum in Garmisch-Partenkirchen nimmt ihren Hut. Peter Schwarz hörte nach 20-jähriger Tätigkeit als freier Mitarbeiter zum 30. April auf. „Mit einer Träne im Auge“, wie der 77-Jährige zugibt. Der ehemalige technische Angestellte wurde 2002 vom Landratsamt offiziell eingestellt, „zunächst habe ich die Aufgaben nebenberuflich übernommen“, so der gebürtige Garmisch-Partenkirchner.

Nicht zuletzt Josef Kümmerle, seinem guten Freund aus Kindertagen, zuliebe, der sich jetzt fast zeitgleich mit Schwarz als Leiter des Museums verabschiedet (Bericht folgt), verbindet ihn eine jahrzehntelange Freundschaft. „Wir kennen uns von der katholischen Jugend Partenkirchen, seither haben wir uns nie aus den Augen verloren“, erzählt Schwarz. Vor allem auch das Faible für Geschichte verbindet die beiden bis heute. „Wir haben uns immer sehr gut ergänzt, der Sepp war für die Volkskunde und Volkskunst zuständig, ich für die technischen, naturwissenschaftlichen Dinge.“

Bereits seit den 80ziger Jahren fühlt sich der heute Pensionär mit dem Museum verbunden, als er verschiedene Ämter im Museumsverein bekleidete, acht Jahre lang war er Schriftführer. In den 90ziger Jahren nahm Schwarz dann auch an Ausstellungen teil, seine erste unter dem Titel „Mein liebstes Stück“, die die liebsten, historischen Objekte aus der einheimischen Bevölkerung vorstellte. „Ich habe seitdem oft Texte zu den verschiedenen Exponaten verfasst“, erläutert der Hobby-Historiker eine seiner Tätigkeiten. So wurden auch die Texte der aktuellen Zugspitz-Dauerausstellung im Museum von Schwarz geschrieben. Gemeinsam im Team übernahm er noch diverse andere Aufgaben wie das Aufhängen von Bildern oder das Arrangement der Objekte. Sein allgemeines Verständnis für technische Fragen und die wissenschaftliche Arbeitsweise, die hatte Schwarz in seiner Tätigkeit im Forschungsinstitut der Technischen Universität München gelernt. „Die beiden Bereiche haben sich immer hervorragend ergänzt“, sagt er rückblickend.



Als Schwarz dann in den Ruhestand wechselte, konzipierte und organisierte er zwei eigene Ausstellungen, die erste im Jahre 2012 zum Thema „125 Jahre Alpenverein“, die zweite „Vom Steinbeil zur Austernmuschel“ war Corona bedingt knapp zwei Jahre lang zu bewundern. „Nicht nur wegen ihrer langen Dauer war diese Ausstellung für mich ein absolutes Highlight, sondern auch, weil mich die Geschichte von der Stein- bis hin zur Römerzeit von jeher fasziniert hat.“ Dass sein Spezl Sepp die Idee dazu hatte, freute den Familienvater zweier erwachsener Kinder ganz besonders. „Wir beide haben in den Jahrzehnten immer sehr gut harmoniert, uns nie gegenseitig hereingeredet“, berichtet er von der gelungenen Zusammenarbeit.

Dass sein Abschied vom Museum nicht zufällig mit dem von Josef Kümmerle zusammen fällt, verrät Schwarz beiläufig. „ich möchte für seine Nachfolgerin, Constanze Weber, keine Altlast sein.“ Den Spaß an der Arbeit mit Sepp Kümmerle und dem Team, den wird er vermissen. Doch nun wird sich der rüstige Rentner vermehrt einem weiteren Hobby zuwenden können: dem Bergbau. Seit einiger Zeit ist er im Interreg-Projekt „Ölschiefer Bergbau“ im westlichen Karwendel involviert, er wird in einer eigenen PowerPoint Präsentation in Reit in Seefeld in wenigen Wochen die Arbeit vorstellen.

Ein anderes Projekt freut Schwarz beinahe noch mehr, denn auf der Suche nach den Spuren eines Bergwerkes zwischen Murnau und Bad Kohlgrub an der Bedarfshaltestelle „Berggeist“ ist auch eines seiner fünf Enkelkinder beteiligt. „Leo begleitet mich auf Erkundungstouren durch das Gelände.“ Besonders stolz ist der Großpapa, dass der 12-Jährige die GPS-Koordinaten selbständig aufnimmt und erfasst. Für Schwarz gibt es nichts Schöneres, als im freien Gelände nach Anhaltspunkten zu suchen, die er zuvor im Staatsarchiv in München in Dokumenten, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen können, entdeckt hat. „Ich liebe diese akribische Detektivarbeit über alles.“

Im Werdenfels Museum wird man das Duo Schwarz und Kümmerle vermissen, doch privat werden die beiden mit anderen „Geschichtsfreunden“ weiterhin verbunden bleiben. „In Zukunft haben wir nun mehr Zeit, mit unseren Rädern auf Almen zum Frühstücken zu fahren“, erzählt Schwarz von einem seiner Zukunftspläne. Und er wird fortan mehr Muße fürs Musikhören haben, am liebsten lauscht er den Tönen von Beethoven oder Bob Dylan. Und fürs Lesen diverser Fachliteratur. „Gern auch Reiseberichte, denn aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich selbst nicht mehr auf den Weg machen“, sagt der Vielgereiste, den vor allem Südamerika immer wieder in den Bann gezogen hat. fal