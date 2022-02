Zum Saisonstart 2022 »fröhlich-optimistische Bilderschau« mit Naturfotos aus Garmisch-Partenkirchen

Rund um die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands, gibt es zu jeder Jahreszeit faszinierende Motive. © Adrian Vesa Photography

GAP / Plech – Adrian Vesa ist Lieferbote im Raum Garmisch-Partenkirchen und viel auf Achse, immer mit wachem Blick für die Schönheiten der Alpenregion. Vor allem ist er beruflich oft mit der Seilbahn auf die Zugspitze unterwegs. Diese Motive hält er dann bei jedem Wetter mit sicherem Auge reaktionsschnell mit seinem Smartphone oder seiner Kompaktkamera fest, oft vom Fahrersitz aus. Der 48-jährige Hobbyfotograf: „Viele Leute denken, dass nur eine teure Kamera gute Fotos macht.“ Die Fotoausstellung zum Saisonstart 2022 am Sonntag, 6. Februar, 11 Uhr, im Deutschen Kameramuseum in Plech beweist eindrucksvoll das Gegenteil: Man muss vor allem Augen haben, das richtige Gespür - und eine Kamera.

Das Deutsche Kameramuseum in Plech will der Corona-Pandemie entgegensteuern und mit einer „fröhlich-optimistischen Bilderschau“, so Museumsleiter Kurt Tauber. Nach der Winterpause will man den Neustart in die Saison 2022 wagen –mit Fotografien von Adrian Vesa.

Schon vor einigen Jahren fielen dem Museumsleiter bei Facebook die wunderschönen harmonischen Farbfotos auf, die ein gewisser Adrian Vesa aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen fleißig veröffentlichte. Vor zwei Jahren fragte Tauber an, ob sich Vesa eine Fotoausstellung im Plecher Museum vorstellen könnte. Nach einigem Zögern stimmte der Amateurfotograf zu und übermittelte eine Auswahlsendung, aus der Tauber eine Schau konzipierte, die wegen Corona und aktuellen Terminen mehrmals verschoben werden musste. Aber jetzt, zum Saisonstart am 6. Februar 2022 (so Corona es zulässt), hängen Vesas Fotos in der Museumsgalerie in Plech. Titel: „Die Alpen - Schönheiten der Natur“.

Adrian Vesa wurde 1974 in Timisoara in Rumänien geboren. Nach sechs Jahren Studium ist er eigentlich Umweltschutzingenieur, arbeitet jetzt aber als Lieferbote in Deutschland, genauer im Raum Garmisch-Partenkirchen. Und zwar überwiegend zum höchsten Punkt Deutschlands, der Zugspitze. Bei jedem Wetter, oft früh morgens. So kommen die tollen Momente zusammen, die er in seinen Aufnahmen festhält.



Sein erster Fotoapparat war 1986 eine einfache russische Kamera, die Smena. „Ich weiß wirklich nicht mehr, was und wann dieses ‚Klicken‘ erstmals in meinem Kopf war, was mich antrieb. Ich fotografiere seit 1986, habe Schuhkartons voller Filme, alles mit der Smena gemacht.“ Seine erste Digitalkamera war etwa 2001 eine Olympus Camedia C220 mit ganzen zwei Megapixel, heute hat jedes Billighandy eine fünfmal so hohe Auflösung.



Er verdiente „nie Geld mit den Bildern, ich habe immer nur aus Freude fotografiert“. Bis 2010 ließ er seine Aufnahmen nur auf Papier vergrößern bis ihn einige Freunde fragten, warum er seine Fotos nicht im Web poste. Anfangs auf Google Plus bis Google diesen beliebten Service schloss. Danach hat er seine Fotos bei Flickr, Facebook und Instagram eingestellt.



Was beinhalten seine Bilder? „Ich versuche eigentlich nur, die Schönheit der Natur zu zeigen, das ist der Grund warum nicht viele Menschen auf meinen Fotos zu sehen sind“, berichtet Vesa: „Ich fotografierte 80 bis 90 Prozent meiner Aufnahmen mit preiswerten Kameras und dem Handy, nur höchstens 20 Prozent mit meiner Canon 7D Mark 2. Nie verlasse ich das Haus ohne Kamera, zumindest in den letzten 20 Jahren.“ Der leidenschaftliche Fotograf: „Ich habe immer einen Fotoapparat im Auto, zurzeit eine Canon Powershot SX70 HS, eine etwa sieben Jahre alte Kompaktkamera mit einem riesigen Zoombereich. Da ich mit einer Smena anfing schätze ich wirklich einfache Kameras und ich verlasse mich auf das Auge, nicht auf Megapixel. Ich mag die Komposition, das In-Szene-setzen was man sieht: Dinge...Zäune...Nebel... - vieles von meinem Auto aus“.



Der Landschaftsfotograf hat noch ein zweites, großes Hobby: Normalerweise kommt Vesa jeden September nach Nürnberg zum größten Flohmarkt in der Altstadt auf der Jagd nach alten Kameras. Und das sehr erfolgreich: Gut 500 dieser Schätzchen hat er bereits in seiner stolzen Privatsammlung.

Die Fotoausstellung „Adrian Vesa: Die Alpen - Schönheiten der Natur“ beginnt am Sonntag, 6. Februar 2022, und ist dann bis mindestens Mitte Mai jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Deutschen Kameramuseum in Plech zu besichtigen. Letzter Einlass: 16 Uhr. Mehr auf der Museumshomepage: www.kameramuseum.de. kb