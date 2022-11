Hochwertige Spirituosen und kein Führerschein: Schleierfahnder landeten Treffer in Garmisch-Partenkirchen

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Ladendiebstähle eingeleitet. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Symbolbild

GAP - Schleierfahnder der GPI Murnau kontrollierten am Montagnachmittag, den 21. November 2022, um 16:45 Uhr in Garmisch-Partenkirchen am Rathausplatz einen Pkw mit Münchner Zulassung, besetzt mit zwei Personen. Der 31-jährige ukrainische Fahrer mit Wohnsitz in München konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen.

Wie sich im Laufe der Kontrolle herausstellte, war der 31-jährige georgische Beifahrer, mit Wohnsitz Tiflis, bereits im September 2022 bei einer Kontrolle der GPI Murnau aufgefallen. Damals war er mit 10 Flaschen Whiskey, Cognac etc. im Rucksack angetroffen worden und konnte keine Kaufbelege vorweisen. Zudem war er ausreisepflichtig, weil er keine Aufenthaltserlaubnis hatte. Zum damaligen Zeitpunkt wurde eine Strafanzeige erstellt und das Diebesgut sichergestellt.

Der Georgier war in der Vergangenheit im Bundesgebiet immer wieder polizeilich aufgefallen, insbesondere wegen Diebstählen. Augenscheinlich bestreitet er seinen Lebensunterhalt durch Ladendiebstähle. Bei der gestrigen Kontrolle hatten die beiden Insassen 8 hochwertige Spirituosen im Gepäck. Einen Herkunftsnachweis konnte sie nicht erbringen. Sie dürften aus einem erneuten Ladendiebstahl stammen.

Noch in der Nacht konnte von den Ermittlern der Grenzpolizei ein weiterer Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Murnau vom Samstag, 19. November 2022, den beiden Verdächtigen nachgewiesen werden. Dort waren 23 Flaschen von bislang unbekannten Tätern entwendet worden. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen vom Verbrauchermarkt überführte die beiden Verdächtigen.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Ladendiebstähle eingeleitet. Die Spirituosen wurden sichergestellt. Der 31-jährige Georgier wurde aufgefordert das Bundesgebiet zu verlassen. kb