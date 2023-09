Murnau: Informationstechnikbataillon 293 erhält Fahnenband

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Die Truppenfahne des IT-Bataillon 2018 beim letzten Gelöbnis in Murnau: Bisher zieren zwei Fahnenbänder die Truppenfahne. Das dritte wird jetzt verliehen. © Bundeswehr/Henning

Murnau – Das Informationstechnikbataillon 293 ist zum Empfänger einer der höchsten militärischen Ehren des Freistaates Bayern ausgewählt worden. Die Truppe wird am 12. September das Fahnenband des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. Dies ist eine besondere Ehre, da die Auszeichnung in diesem Jahrzehnt erst dreimal verliehen wurde.

Alle Bürger sind eingeladen, an der feierlichen Zeremonie teilzunehmen. Diese findet auf der Wiese am Kultur- und Tagungszentrum in Murnau statt, wo das Bataillon bis 15 Uhr einmarschieren wird. Während des Appells wird das Fahnenband feierlich an die Truppenfahne des Bataillons angebracht.



Das Fahnenband ist die höchste Auszeichnung, die ein militärischer Verband im Freistaat Bayern erhalten kann und symbolisiert daher eine besondere Anerkennung für herausragende Leistungen.