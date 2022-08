Hornschlittenverein Partenkirchen veranstaltet einen Wettbewerb im Sensenmähen

Der Wettbewerb im Sensenmähen bedeutet nicht nur ein sportliches Kräftemessen – er demonstriert auch ein altes Handwerk, das bei uns noch immer seine Berechtigung hat. (Symbolbild) © PantherMedia / halfpoint

GAP – Bei diesem Wettbewerb sind Können und Schnelligkeit gefragt: Der Hornschlittenverein Partenkirchen richtet am Samstag, 27. August, bei der Hornschlittenhütte in Partenkirchen, einen Wettbewerb der besonderen Art aus: Gesucht werden die Werdenfelser Meisterin / der Werdenfelser Meister im Handmähen. Bewertet wird nicht nur die Schnelligkeit per Zeitnahme, sondern auch die Sauberkeit. Meisterschaften im Handmähen, die auch in Österreich und in der Schweiz gepflegt werden, bedeuten sportliches Kräftemessen und das Bewahren eines alten Handwerks.

Anmelden kann man sich für die Profi- oder Hobbyklasse per E-Mail unter presse@hornschlitten.de oder am Veranstaltungstag von 12 bis 13.30 Uhr mittels Anmeldezettel am Kampfrichtertisch. Die Teilnehmerzahl ist durch die Anzahl der verfügbaren Parzellen beschränkt. Um 12 Uhr beginnt das Event mit Musik, Getränken und Gegrilltem. Eintritt wird nicht erhoben. 13:30 ist Anmeldeschluss für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Punkt 14 Uhr beginnt der Wettbewerb. Auf ein gegebenes Signal beginnen die Mäher an der linken vorderen Ecke der Parzelle, die mit einer Parzellennummerntafel versehen ist, mit dem Mähen. Das Ende des Mähens wird durch Handzeichen des Mähers / der Mäherin angezeigt. Die Bewertung der Sauberkeit wird vom Schiedsrichter nach Entfernen des Mähguts durchgeführt. Es werden Sauberkeitsnoten von 0 (sehr sauber) bis 4 (sehr schlecht) mit Zwischennoten von 0,5 vergeben. Die Notensumme des Schiedsrichters wird dann mit einem Zeitfaktor (7,5 Sekunden) multipliziert. Die Summe aus der Mähzeit und dem Zeitzuschlag ergibt die Gesamtzeit. Der Mäher / die Mäherin jeder Klasse mit der niedrigsten Gesamtmähzeit ist Sieger und darf den Titel „Werdenfelser Meister/in im Handmähen“ tragen. Nach dem spannenden Wettbewerb geht es gegen 15 Uhr mit einer Vorführung im Dengeln und Wetzen weiter. Um 16 Uhr steigt dann noch der Wettkampf „Mensch gegen Maschine“– wer ist schneller? Die Siegerehrungen sind für 16.30 Uhr vorgesehen, um 17 Uhr erfolgt die Verlosung der Tombolapreise.

Der Hornschlittenverein Partenkirchen, die Lenz‘n Hütte und der Handmähverein Thundorf /Straß als Veranstalter freuen sich auf fachkundige Teilnehmerinnen und Teilnehmer und viele Besucher. Aktuelle Infos und Anmeldezettel unter www.hornschlitten.de kb