Im Polznkasparhaus ist bis Ende Juni die Ausstellung der Künstlerin Ayla Ginsberg zu sehen

Von: Margot Schäfer

Künstlerin Ayla Ginsberg (l.) mit Büchereileiterin Gisela Hochgeladen in der ungewöhnlichen Mensch-Tier-Porträt-Ausstellung im Polznkasparhaus. © Meggy Schäfer

GAP – Das Porträts einer rothaarigen Frau, der ein Fuchs etwas zuflüstert, hängt neben den Gnadenhof-Tierporträts vom Stier Fred und Schwein Susi. Mensch und Tier auf Augenhöhe, in scheinbar trauter Einigkeit. Doch der erste Eindruck trügt, denn wer mit einer der ausliegenden UV-Taschenlampen eins der Porträts anleuchtet, entdeckt das, was auch noch da ist. „Ich möchte Dinge sichtbar machen, die man ungern sehen möchte, weil man sie nicht wahrhaben will. Trotzdem sind sie da“, erklärt Ayla Ginsberg, die Künstlerin der neuen Ausstellung im altehrwürdigen Polznkasparhaus am Garmischer Mohrenplatz.

Ihr geht es um das, was wir Menschen den Kreaturen antun und als selbstverständlich hinnehmen. Um den Umgang mit der Umwelt überhaupt. „Wir müssen umdenken, viel Zeit bleibt nicht mehr“, so der flammende Appell der jungen Frau und dreifachen Mutter, die mit Hilfe ihrer Kunst den Finger in die Wunde legt. Zu ihren Aquarellen und Acryl-Bildern, den Tier- und Menschenporträts, den Landschaften, gehören Texte, manchmal kleine Geschichten. Für andere Bilder sollen die Titel erst nach dem Entdecken, dem ‚Dahinterschauen‘, erfunden werden, denn Interaktion in einer Ausstellung ist ihr sehr wichtig. Ein besonderer Effekt entsteht durch herunterlaufendes Farbwasser, das sie sich seinen Weg bahnen lässt. Etwas, das neugierig macht, ihren Werken eine gewisse Melancholie verleiht. Ungewöhnlich auf alle Fälle. Froh ist sie, dass sie von Büchereileiterin Gisela Hochgeladen Gelegenheit bekommen hat, die Kleine Galerie im Polznkasparhaus für ihre besondere Ausstellung zu nutzen. Als kleines Dankeschön spendet sie Postkarten mit ihren Motiven, die der Büchereiarbeit zu Gute kommen sollen. „Ich bin tief berührt von der Aussage dieser Präsentation und finde es wichtig, dass möglichst viele unserer Leser sich das anschauen“, sagt Hochgeladen. Mit ihrem Team überlegt sie darüber hinaus, wie sie Schulklassen und Gruppen die Ausstellung zugänglich machen kann.

Ginsberg lebt nach ihrem Pädagogik- und späterem Kunstpädagogikstudium mit Schwerpunkt Bildungsforschung in München und der Geburt der Kinder mit ihrer Familie inzwischen wieder in ihrem Geburtsort Garmisch-Partenkirchen. Hier unterrichtet sie als Kunstlehrerin an der Wirtschaftsschule, arbeitet seit 2020 als freiberufliche Künstlerin und richtet gerade ihr eigenes Atelier in der Alleestraße ein. Sich künstlerisch zu betätigen sei ihr einfach ein Bedürfnis, sagt sie. „Gemalt habe ich schon seit meinen Kindertagen. Mit dem, was ich heute kann, möchte ich einen kleinen Beitrag leisten, um die Welt ein bisschen besser zu machen“. Noch bis Ende Juni ist die Ausstellung während der Büchereiöffnungszeiten am Mohrenplatz 2 zu sehen. sm