Das Tierheim Garmisch-Partenkirchen verleiht wieder kostenlose „Kitzretter“

Gemeinsam gegen den Mähtod: Das Tierheim Garmisch-Partenkirchen verleiht an Landwirte wieder kostenlose sog. Kitzretter. © Tierheim Garmisch

Bald wird es auf den Wiesen wieder brandgefährlich für Rehkitze und andere Tierkinder. Fällt doch die erste Mahd in die Hauptsetzzeit der Rehe. Sogenannte „Kitzretter“ verhindern den Mähtod der Jungtiere.

Rehmütter legen ihre Kitze häufig auf Wiesen in Waldrandnähe ab und kommen, um keine Räuber auf das Kitz aufmerksam zu machen, nur immer kurz zum Säugen vorbei. Erst im Alter von zwei Wochen folgen die Kitze ihrer Mutter und erst im Alter von drei bis vier Wochen entwickeln sie ein Fluchtverhalten. Deshalb ist die Mahd in der Setzzeit für sie sehr gefährlich. Die Kitze laufen vor dem Mähwerk nicht weg, sondern ducken sich instinktiv nur noch tiefer in das Gras. So werden jedes Jahr tausende Kitze grausam verstümmelt und getötet, was auch für Landwirte schockierend und noch dazu strafbar ist.

In den letzten Jahren haben sich viele Kitzrettergruppen gebildet, in denen sich Landwirte, Jäger und Tierfreunde engagieren. So nehmen die Aktionen mit Mulitikoptern (Drohnen) stetig zu. Auch der Tierschutzverein des Landkreises beteilgt sich seit neun Jahren an der Kitzrettung und verleiht kostenlos sogenannte „Kitzretter“ an Landwirte. Diese decken pro Gerät eine Fläche von ca. drei Hektar ab, werden bereits ein oder zwei Tage vor der Mahd aufgestellt und halten mit einer Kombination von Pieptönen und Blinklichtern die Rieke und ihr Kitz von der Fläche fern. Tessy Lödermann: „Wir bitten die Landwirte herzlich, von unserem kostenlosen Angebot Gebrauch zu machen.“ Auch bittet der Tierschutzverein Hundebesitzer, ihre Vierbeiner in der „Kinderstube der Wildtiere“ an die Leine zu nehmen. Die kostenlosen Kitzretter können unter Telefon 08821/55967 im Tierheim Garmisch zur Abholung vorbestellt werden. kb