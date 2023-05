Sicherheitswacht in Garmisch-Partenkirchen: ein Versuch ist es wert

Eine Sicherheitswacht soll in Garmisch-Partenkirchen starten: (v.l.) 1. BMin Elisabeth Koch; EPHK Dirk Schreyer (Zuständiger Sicherheitswachten Obb Süd); Gerold Grimm und Sonja Fabel (Sicherheitswacht Weilheim); Polizeivizepräsident Frank Hellwig (PP Obb Süd), POR Christian Langenmair, Inspektionsleiter Garmisch-Partenkirchen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Gemeinderat von Garmisch-Partenkirchen hat in seiner Sitzung vom 15.02.23 beschlossen, der Sicherheitswacht im Kreisort eine Chance zu geben – wer Interesse hat, kann sich gern bewerben.

2018 hatten sich die Gemeinderatsmitglieder mit der Idee noch nicht anfreunden können. Nun soll ein Versuch gestartet werden. Nach eineinhalb Jahren will man die Erfahrungen auswerten und ergebnisoffen beschließen. Polizeioberrat Christian Langenmair, der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, begrüßt die Entscheidung und kann auch die kritische Haltung der Ersten Bürgermeisterin verstehen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz hatte Elisabeth Koch ihre Skepsis nicht verhehlen wollen.

Vorbehalte gibt es genug, und wer möchte sich schon gern von einem „Hilfssheriff“ etwas sagen lassen. Doch genau das ist die Sicherheitswacht nicht, betonen PI-Chef Langenmair und Frank Hellwig, Polizeivizepräsident des Präsidiums Oberbayern Süd, nachdrücklich. Wie aber sieht der Einsatz der Sicherheitswacht konkret aus . . . das konnten Sonja Fabel und Gerold Grimm berichten, die beide seit 2019 in Weilheim ehrenamtlich dafür tätig sind. Beide erzählen mit Begeisterung von ihren „Streifen“ in Weilheim, zum Teil auch in Peißenberg und Peiting. Das Vertrauensverhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern habe sich schnell entwickelt, sie werden – und das ist auch der Ansatz der Polizei – als niederschwellige Ansprechpartner wahrgenommen.

Die Sicherheitswachten sollen das Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei sein. Im Nachbarlandkreis klappt das seit nunmehr 2019 ganz hervorragend. Vom verlorenen Schlüssel, entlaufenen Hund, über kleinere Erste-Hilfe-Einsätze, von Schlichtung bei Ruhestörungen, bis hin zu Ärgernissen in Parks oder Fußgängerzonen: Die Sicherheitswacht, die immer zu zweit unterwegs ist und in dunkelblauer Kleidung gut zu erkennen ist, greift bei kleineren Problemen deeskalierend ein und verständigt gegebenenfalls die Polizei. Die Vertreter der Sicherheitswacht dürfen befragen, die Identität feststellen und diese Daten direkt an die Polizei weitergeben. Zudem können sie Platzverweise aussprechen – mit physischer Gewalt durchsetzen allerdings nicht. „Das ist hoheitliche Aufgabe der Polizei“, erklärt Hellwig. Genau bei der Abgrenzung dieser Befugnisse bleibt die Erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde skeptisch: „Da müssen wir uns in der Feinabstimmung ganz konkret verständigen.“ Die Forderung der studierten Juristin greift Frank Hellwig, Polizeivizepräsident des Präsidiums Oberbayern Süd, gern auf: „Die Männer und Frauen der Sicherheitswacht sind keine Hilfssheriffs oder Aushilfspolizisten, sondern machen ergänzend das, wofür die Polizei so gut wie keine Zeit mehr hat: In Ruhe mit den Bürgern in Dialog treten.“

Ein sehr genaues Auswahlverfahren der Freiwilligen und entsprechende Schulungen stellen das sicher. Die Ehrenamtlichen werden in 40 Stunden Unterricht von der Polizei geschult und bekommen dabei beispielsweise auch den Unterschied zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat erklärt. Sonja Fabel und ihr Sicherheitswacht-Kollege Gerold Grimm erzählen mit Begeisterung von ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Was ist ihre Motivation, wollten nicht nur die Pressevertreter wissen. Sonja Fabel: „Ich bin jemand, der nicht wegschaut. Wir reden mit den Menschen und wollen helfen, dass das Zusammenleben noch ein bisschen reibungsloser klappt.“ In 26 Kommunen des Einzugsbereichs Polizeipräsidium Oberbayern Süd funktioniert die Idee der Sicherheitswacht – ein Versuch sollte es auch in Garmisch-Partenkirchen wert sein. tra

Bei Interesse: Bewerbungen nimmt die PI-Garmisch-Partenkirchen (Münchner Str. 80) unter Telefon 0 88 21-91 70 oder per E-Mail: pp-obs.garmisch-partenkirchen.pi@polizei.bayern.de entgegen. Die Bewerber müssen zwischen 18 und 62 Jahren alt sein, ein hervorragendes Führungszeugnis haben und der deutschen Sprache mächtig sein. Auch die gesundheitliche Eignung wird vorausgesetzt. Die Aufwandsentschädigung liegt bei 8 Euro die Stunde.