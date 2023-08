Sicherheitsplus für die Region: In Mittenwald nimmt heute die Grenzpolizei wieder ihre Arbeit auf

Besuch bei der Grenzpolizei (v.l.): Jörg Demmelmayr (Polizei Mittenwald), Emanuel Erdinger (stellv. Inspektionsleiter Polizei Mittenwald), Florian Streibl, Thomas Haberger (Leiter Grenzpolizei Murnau), Tobias Neuner (stellv. Leiter Grenzpolizei Murnau). © Dominik Bartl

Mittenwald - Zum 1. August 2023 wird die bisherige Polizeiinspektion Mittenwald in die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen integriert – gleichzeitig wird die Grenzpolizeistation Mittenwald wieder ins Leben gerufen.

Das zukunftsorientierte Konzept hatten Christian Langenmair (Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen), Hubert Hohenleitner (Dienststellenleiter Mittenwald) und Thomas Haberger (Leiter der Grenzpolizeiinspektion Murnau) bereits im April vorgestellt. Vor kurzem stattete Florian Streibl, MdL und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, der Grenzpolizei in Murnau einen Besuch ab. „Die Schleierfahndung ist ein wichtiger Teil in der Verbrechensbekämpfung. Schleuser, Drogendealer, Gewalttäter und andere Kriminelle gehen ihnen regelmäßig ins Netz“, so Streibl. Der Leiter der Grenzpolizei, Thomas Haberger, ging auf die Arbeit seiner Dienststelle ein. Den weiteren Dienststellen-Standort in Mittenwald sieht er als Gewinn für die gesamte Region. Die Bilanz gibt den Schleierfahndern und den uniformierten Beamten recht. Ihr Gespür liegt meist richtig, wenn sie merken, da könnte etwas „faul“ sein. Mit geschultem Instinkt, Hightech-Ausrüstung und Fingerspitzengefühl landen die Beamten regelmäßig Treffer.

Die neue Grenzpolizeistation in Mittenwald hat ihr Quartier an der Prinz-Eugen-Straße. Damit bleibt auch für die Bürger im Isartal alles beim Alten: Die Polizei ist weiterhin an gewohnter Stelle zu finden. Das Gebäude wird auch künftig tagsüber entsprechend besetzt sein – die Nachtschließung mit Weiterleitung an die Leitstelle per Klingelknopf hat sich bereits bewährt. Die Grenzpolizeistation bedeutet für die gesamte Region ein Sicherheitsplus. Die Fahndungsgruppen der Bayerischen Grenzpolizei, die zivil, aber auch uniformiert patrouillieren, haben den grenzpolizeilichen Fahndungsdienst im Auge, bekämpfen die illegale Migration und die grenzüberschreitende Kriminalität.

Auch Florian Streibl zeigte sich deutlich überzeugt: „Mit der Schaffung der Grenzpolizei ‚Standort Mittenwald‘ wird die Region noch sicherer. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, an 365 Tagen im Jahr wird dort der Dienst verrichtet, um den kriminellen Einhalt zu bieten und natürlich für die Bürger und Bürgerinnen da zu sein“. tra