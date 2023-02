Integrationskonzept soll für mehr Handlungsfähigkeit im Themenfeld Zuwanderung und Integration sorgen

Auftaktveranstaltung in Sachen Integrationskonzept: (v.l.) Christian Scheuerer, Laura Erben und Anton Speer ziehen in Sachen Integration an einem Strang. © LRA

GAP – Zuwanderungsphänomene, der demografische Wandel sowie der Mangel an Fach- und Arbeitskräften machen auch vor dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht Halt. Der Kreistag hat im vergangenen Oktober ein Integrationskonzept für mehr Handlungsfähigkeit im Themenfeld Zuwanderung und Integration beschlossen.

Zur Auftaktveranstaltung trafen sich auf Einladung der Integrationsbeauftragten Laura Erben vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Ehrenamtliche, Vertreter aus Verwaltung, Politik und Gesellschaft sowie dem breit aufgestellten Netzwerk Integration, um erste Inhalte des Konzepts gemeinsam zu erarbeiten.

Die rund 90 Teilnehmer erarbeiteten gemeinsam im Foyer und großen Sitzungssaal im Landratsamt erste Ziele. Es ging um eine Übersicht vorhandener Ressourcen und Defizite im Landkreis, um die Erstellung einer Planungsgrundlage für den Auf- und Ausbau geeigneter Maßnahmen und darum, eine faktenbasierte Diskussions- und Argumentationsgrundlage für die Weiterentwicklung von Handlungsfeldern zu schaffen. „Geplant sind Arbeitskreise, Projektgruppen in den vier Talschaften und mehrsprachige online-Bürgerbefragungen. Das Konzept soll in einem knappen Jahr stehen“, erklärte Erben das ambitionierte Ziel.

„Wir leben in herausfordernden Zeiten, auch das Thema Integration ist eines, das uns sehr beschäftigt“, sagte Landrat Anton Speer (Freie Wähler). „Wir müssen den Neuankömmlingen, schutzbedürftigen Menschen, die vor Hunger, Krieg oder Klimakatastrophen geflohen sind, ein sicheres und zukunftsfähiges Zuhause bieten.“ Aus- und Weiterbildung, insbesondere der Deutschunterricht seien zentrale Aufgaben und wichtige Bausteine einer erfolgreichen Integrationspolitik. „Wir dürfen die Menschen nicht sich selbst überlassen“, appellierte Speer in seiner engagierten Rede.

Auch für Christian Scheuerer ist Integration ein zentrales Anliegen. Der erste Bürgermeister von Ohlstadt berichtete von früheren Reisen in ferne Länder, von Begegnungen mit Menschen, die nach Europa, insbesondere nach Deutschland wollten. „Daran hat sich bis heute nichts geändert“, meinte er und prognostizierte, dass der Flüchtlingsstrom nicht abreißen wird. „Wir müssen uns darauf einstellen, gut vorbereiten, deshalb ist ein Konzept als roter Leitfaden zur Integration dringend erforderlich.“ So wollte man an diesem Abend vorhandenes Wissen zusammenbringen, dass es ein Prozess sei und Integration gelungene Kommunikation erfordert, darin waren sich die Anwesenden einig. Um es nicht bei der Theorie zu belassen, wurden die Gäste im Anschluss an die Wortbeiträge aktiv.

An Pinnwänden konnten sie ihre Anregungen und Ideen schriftlich fixieren. Da ging es beispielsweise um Ressourcen (vorhandene Strukturen und Projekte, Vernetzung), Herausforderungen (Wohnungen, Kindergartenplätze, Mobilität, Sprachförderung) und Ziele (Blick auf Stärken, Hemmschwelle bei Einheimischen senken, Sportangebote für Kinder und Jugendliche (Zugang erleichtern), Frühförderung, Teilhabe, Einbindung in die Gremienarbeit). „Diese ersten Ergebnisse fließen auf jeden Fall in die Konzepterarbeitung mit ein“, versprach Erben. bf