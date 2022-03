Murnau als Freiluft-Galerie

Von: Günter Bitala

Die Künstlerin Sheila Furlan erschafft mit ihren Installationen und Fotografien Transparenz und Volumen. © Veranstalter

Murnau – Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich Künstler und Künstlerinnen unter anderem mit den Fragen, was sich in den vergangenen drei Jahren neu entwickelte, und was jetzt neu gedacht werden muss. Zum Zentrum dieser Diskussion wird im kommenden Juli die Marktgemeinde Murnau.

Auf Einladung des Kunstvereines Murnau e.V. und der Antonie-Zauner-Stiftung e.V. beschicken 20 deutsche und internationale Kunstschaffende die Gegend zwischen Murnauer Moos und Staffelsee eine große Ausstellung; Motto: Neu gedacht!

Wie Heribert Riesenhuber – der die Organisationsleitung des Events übernommen hat – sagt, werden in der Ausstellung nicht fertige Exponate zu sehen sein. Vielmehr wählen die drei Museumsleiterinnen Dr. Sandra Uhrig (Murnau), Dr. Constanze Werner (Oberammergau), Diana Oesterle (Penzberg) sowie Heribert Riesenhuber und Susanne Hanus interessante Konzepte und Ideen aus, die in Murnau dann unmittelbar weiterentwickelt werden. Zu sehen sind die Werke an den unterschiedlichsten Schauplätzen wie in der Galerie am Gabriele-Münter-Platz, im Garten der Villa Reinherz am Seidlpark, im Kultur- und Tagungszentrum und beim Ramsachkircherl.

Nicht nur Gemälde und Skulpturen sollen ausgestellt werden, sondern auch Aktionskunst, Performances und Installationen. Breiten Raum werden Foto- und Videokunst einnehmen.

Für das Rahmenprogramm ist eine Lesung mit Johannes Muggenthaler vorgesehen, dem langjährigen Leiter der Artothek München und der Rathausgalerie (München). Darüber hinaus gibt es ein Videogespräch mit Robert Fleck (Kunstakademie Düsseldorf) und ein Konzert mit der Murnauer Gruppe ‚Die Zeitzeugen‘. Unterstützt wird das Projekt vom Kulturfonds Oberbayern, Marktgemeinde Murnau, Touristinfo Murnau, privaten Sponsoren und regionalen Unternehmen. Günter Bitala