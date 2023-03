Internationaler Frauentag: Veranstaltungen zum 8. März auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Von: Ilka Trautmann

Internationaler Frauentag: Überall auf der Welt fordern Frauen lautstark ihre Rechte ein. (Symbolbild) © PantherMedia / Yuri Arcurs

Region – Seit mehr als hundert Jahren setzt der Frauentag ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Stand anfangs das Wahlrecht für Frauen im Fokus, wurden im Laufe der Jahre immer mehr Themen aktuell.

Anlässlich des Internationalen Frauentags, der jährlich am 8. März stattfindet, treten Millionen Frauen auf der ganzen Welt lautstark für mehr Rechte und gegen ihre Diskriminierung, Benachteiligung und Unterdrückung ein. Auch in Deutschland wird der Tag begangen – insbesondere Gewerkschaften und Frauenverbände fordern erneut bessere Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Dazu gehören Arbeitszeiten, die zum Leben passen, die Schließung der nach wie vor bestehenden Lohnlücke, die Umverteilung von Sorgearbeit und existenzsichernde Einkommen. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird der Internationale Frauentag ebenfalls gefeiert.

Die Gleichstellungsstelle am Landratsamt lädt am 8. März zu einem Theaterabend in die Westtorhalle nach Murnau-Riedhausen ein. „Kassandra“ nach Christa Wolf wird hier ab 19 Uhr vom Turmalin Theater gespielt (15 € an der Abendkasse.) Zu einer Gesprächsrunde lädt am 8. März die Frauen Union Murnau-Ohlstadt-Blaues Land um 19 Uhr in das Gasthaus Pantl-Bräu im Murnauer Untermarkt ein. Die im Landkreis lebende Iranerin Nafiseh wird hier von ihrem Leben als Frau und Christin im Iran berichten. Seit Herbst 2022 gehen die Menschen im Iran auf die Straße und erheben unter Einsatz ihres Lebens ihre Stimme. Sie rufen: „Nieder mit der Diktatur“ und sie rufen: „Jin, Jîyan, Azadî“, auf Deutsch „Frau, Leben, Freiheit“. Auch über diese Protestbewegung soll gesprochen werden. tra