Internationaler Orgelsommer in Mittenwald: Filippo Manci und Mitglieder des Tiroler Kammerorchesters zu Gast

Teilen

(v.l.): Violine- Barbara Aichner und Katharina Wessiak, Orgelpositiv: Filippo Manci, Violoncello: Anna Nalter, Kontrabass: Hans Anker. © privat

Mittenwald – Mit Filippo Manci begrüßte Dekanatsmusikpfleger Andreas Frey zum Auftakt des Mittenwalder Orgelsommers einen alten Bekannten in der kath. Pfarrkirche St.-Peter und Paul. Unterdessen hatte der Römer bereits auf der Empore die „Edskes-Zeitmaschine“ auf: Weimar, Anno 1703, für ein Gespräch mit dem 18-jährigen Joh. Seb. Bach eingestellt.

Durch die Hände des Organisten wusste der junge Bach mit Präludium und Fuge (BWV 549) über unendlich viele Feinheiten, wie zum Beispiel Phrasierung und Akzentuierung des Themas bei Gleichwertigkeit aller Stimmen zu berichten. Nach einem Zeitsprung ins Jahr 1746 vernahmen die ca. 140 Zuhörer mit dem Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ die Botschaft des unterdessen gealterten barocken Genies, nämlich: das Innere des Menschen zu berühren.

Die unvermeidliche Nähe zum Bachschen Werk reflektiert Felix Mendessohn Bartholdy (1809-1847) in seinem Opus 37, wobei der Tonsetzer barocke Meisterformen mit den Kategorien des Komponierens seiner Zeit (Romantik) verbindet. Der Organist interpretierte mit große Liebe zum Detail, ließ melodische Linien klar hervortreten, einschließlich der vielen subtilen Gegenmelodien innerhalb der Textur.

Mit drei einsätzigen Kirchensonaten für Kammerorchester und Orgel folgte hochinteressantes aus Mozarts Schatzkästchen. Abwechslungsreiche Klanggemälde deren musikalische Verarbeitung auch intellektuell Hochgenuss bieten und nie in Banalität abgleiten. Manci übte sich in Zurückhaltung beim einfachen Continuospiel und brillierte in den Soloparts. Die Streicher musizierten in großer dynamischer Farbigkeit und transparentem Zusammenspiel.

Typisch für den Italiener das den Abend beschließende „Orgelkino“. Der Instrumentalist präsentiere ausdrucksstak wie originell eigene Bearbeitungen von Soundtracks aus „James Bond“, „Titanic“ und „Harry Potter“.

Wer von den Zuhörern den Orgelsommer von 2021 noch in Erinnerung hat, könnte vielleicht die elektrisierende Wirkung einschließlich Gänsehautcharakter der Melodien von Ennio Morricone (1928-2020), mit dem Filippo Manci eine langjährige freundschaftliche Beziehung verband, vermisst haben. Aber gerade Filmmusik wird je nach Hörgewohnheit und Emotionszustand sehr subjektiv wahrgenommen.

Mit reichlich Applaus wurden die fünf Musiker für ihre großartige Leistung belohnt. Andreas Frey: „Die Zuhörer sind beim Hinausgehen aus der Kirche ins Schwärmen geraten“ !