Internationaler Safer Internet Day am 8. Februar

Am heutigen Safer Internet Day gibt es verschiedene Veranstaltungen zum Schutz im Internet. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung von digitalen Medien für Kinder und Jugendliche klar hervorgehoben. Das Spektrum der Medienangebote hat sich vergrößert und die Mediennutzungszeiten wurden in vielen Familien ausgeweitet. Eltern und pädagogische Fachkräfte waren und sind gefordert, auf diese Entwicklung angemessen zu reagieren.

Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner: „Mir ist es wichtig, junge Menschen beim Umgang mit digitalen Medien zu fördern und sie auf dem Weg zu verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu begleiten. Denn der Zugang zum Internet ist nicht nur eine wichtige Grundvoraussetzung für die Teilhabe an Schule und Gesellschaft, sondern auch, um in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben. Mit vielfältigen Angeboten unterstützen wir daher auch Eltern und pädagogische Fachkräfte, damit sie Heranwachsende beim Umgang mit digitalen Medien gut begleiten können.“

Mit der Förderung der zwei renommierten medienpädagogischen Institutionen, dem JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis sowie der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (aj) leistet das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales bereits seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Förderung eines selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Medien. „Die Stärkung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist mir eine Herzensangelegenheit – sowohl online als auch offline. Für gesellschaftliche Teilhabe ist der Zugang zum Internet genauso unabdingbar wie das Training der digitalen Medien- und Demokratiekompetenz. Um bayerische Kinder und Jugendliche fit für Demokratie zu machen, fördern wir die Medienkompetenz stetig – nicht nur am Safer Internet Day“, so Sozialministerin Trautner.

Seit 2004 findet jährlich im Februar der internationale Safer Internet Day (SID) statt. Über die Jahre hat sich der Aktionstag als wichtiger Termin all derjenigen etabliert, die sich für Online-Sicherheit von Kindern und Jugendlichen engagieren. In sozialen Medien wird der Aktionstag mit den Hashtags #fitfordemocracy sowie #SID2022 diskutiert und begleitet. kb