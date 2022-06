IT-Profis aus Murnau freuten sich über Post von einem Achtjährigen

Familie Bosch (M) freute sich über den uniformierten Besuch von Oberstleutnant Stefan Eisinger (R) und Oberstleutnant Harald Schauff (L). © ITBtl 293

Murnau – Am Morgen des 4. Mai gibt Linus einen Brief am Wachlokal der Werdenfelser Kaserne ab. Ein ungewöhnliches Ereignis für die Soldatinnen und Soldaten des Informationstechnikbataillon 293, denn nur selten findet solche außergewöhnliche Post den Weg zur Kaserne.

Auch Oberstleutnant Stefan Eisinger, Bataillonskommandeur der Murnauer IT-Truppe, ist überwältigt von den seltenen Zeilen: „Den Mut aufzubringen uns einen Brief zu schreiben, ist für mich herzergreifend und zeigt, dass sich auch schon die Kleinsten mit der Bundeswehr beschäftigen“. Jede Soldatin und jeder Soldat in der Werdenfelser Kaserne solle wissen, dass der Auftrag und die Aufgaben die tagtäglich erledigt werden auch in der Bevölkerung Anerkennung finden. Während des Bataillonsappells am 6. Mai überbrachte Eisinger seinen Kameradinnen und Kameraden die Botschaft des kleinen Jungen. Im Anschluss besuchte er gemeinsam mit seinem Stellvertreter, Oberstleutnant Harald Schauff, die Familie Bosch in Seehausen. Ein kleines Mitbringsel ließ die beiden Brüder, Linus und Maxi, strahlen. Vor allem das Bataillonsabzeichen ist ein besonderes Geschenk, denn normalerweise ist das Wappen nicht für die zivile Bevölkerung erhältlich und somit eine Rarität außerhalb der Kaserne.

Wie kommt also ein Zweitklässler auf eine solch wunderbare Idee? Eine Hausaufgabe steckt dahinter. Linus sollte sich einen Beruf, welcher der Allgemeinheit zu Gute kommt, aussuchen und sich dort bedanken. Da der Seehausener schon immer die Bundeswehr gut fand, nutze er die Gelegenheit, um sich bei den IT-Profis zu bedanken. Der ganzen Familie ist es wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr wissen, dass es Menschen gibt, die fest hinter ihnen stehen. Viel zu selten spreche man einen Dank aus und zeige seine Anerkennung, so Mutter Melanie Bosch.



Eisinger bedankte sich für die warmen Worte des Achtjährigen und lud ihn und seinen zehnjährigen Bruder in die Werdenfelser Kaserne ein, um sich persönlich ein Bild von den umfangreichen Aufgaben der Murnauer IT-Truppe zu machen. kb