IT-Profis der Bundeswehr unterstützten Oberauer Pflegeheim

Hauptfeldwebel Dustin Weber reicht einem Bewohner vom ProSeniore in Oberau seine Suppe. © Jenny Henning

Oberau – Corona hat unseren Alltag nach wie vor im Griff. Das Informationstechnikbataillon 293 aus Murnau hilft im Rahmen der „Helfenden Hände“ nicht nur in Gesundheitsämtern, sondern auch in Seniorenheimen oder Krankenhäusern aus. Bis zum 26. Januar unterstützten die IT-Profis auch das Pflegeheim in Oberau.

Mittagszeit im Seniorenheim ProSeniore in Oberau. Hauptfeldwebel Dustin Weber aus der 2. Kompanie des Informationstechnikbataillon 293 aus Murnau kümmert sich um die Essensausgabe. Behutsam reicht er den Bewohnern das Mittagessen und schneidet es, wenn nötig, auch in Stücke. Ganz andere Aufgaben als das, was er sonst im täglichen Dienst erlebt. „Auch, wenn das hier eine ganz neue Erfahrung für mich ist, ist es trotzdem sehr interessant einen Einblick in den Pflegeberuf zu bekommen“, erklärt der Hauptfeldwebel. Für viele Soldatinnen und Soldaten sind die Tätigkeiten und das Umfeld im Pflegeheim Neuland. Die Zeit im Seniorenheim rege zum Nachdenken an. Man mache sich Gedanken um seine Eltern und um die eigene Zukunft im Alter. Auch den Pflegeberuf sieht Weber mit anderen Augen: „Was die Mitarbeiter hier tagtäglich leisten, erhält viel zu wenig Wertschätzung“.

Die IT-Soldatinnen und IT-Soldaten unterstützen seit dem 27. Dezember 2021 hauptsächlich bei der Essensausgabe der Mahlzeiten, um die Pflegekräfte zu entlasten. Aber auch die Testung der Bewohner und Besucher, sowie das Desinfizieren sind alltägliche Aufgaben die die Murnauer übernehmen. Residenzleitung Nadine Oberländer ist dankbar für die tatkräftige Hilfe durch die Bundeswehr: „Corona hat uns Ende Dezember überrollt und Mitarbeiter sowie Bewohner gleichermaßen betroffen. Ohne die zusätzliche Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten, wäre das nicht zu stemmen gewesen“.



Das IT-Bataillon hat nach wie vor bis zu 66 Soldatinnen und Soldaten im Amtshilfeeinsatz. Neben Kontaktnachverfolgungen und Testungen unterstützen die „Helfenden Hände“ auch in Pflegeeinrichtungen bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben. kb