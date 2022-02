Jetzt anmelden für Malteser Kurse in Garmisch-Partenkirchen

Malteser bilden aus zur qualifizierten Unterstützung von Menschen. © Malteser

GAP – Im Februar 2022 starten zwei Ausbildungskurse bei den Maltesern in Garmisch-Partenkirchen, in denen jeweils noch Plätze für Interessentinnen und Interessenten frei sind. Ausgebildet werden Pflegediensthelfer/Schwesternhelferin und Betreuungsassistentinnen bzw. Betreuungsassistenten.

Der Kurs zum Pflegediensthelfer (PDH) bzw. Schwesternhelferinnen (SH). qualifiziert Angehörige von Patienten und Pflegekräfte für die ambulante Pflege und Altenpflege. Er umfasst 120 theoretische Unterrichtseinheiten und ein zweiwöchiges Praktikum. Der Kurs startet am Samstag, den 19. Februar 2022 und findet danach außerhalb der Ferienzeiten alle 14 Tage Samstag und Sonntag von jeweils 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Er umfasst 120 Unterrichtseinheiten und sieht ein zweiwöchiges Praktikum vor. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kosten betragen 612,00 Euro pro Teilnehmer.

Pflegebedürftige Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen haben in der Regel einen erheblichen allgemeinen Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf. Ihre Versorgungssituation in der stationären Pflege wird überwiegend als verbesserungsbedürftig angesehen. Damit Demenzkranke mehr Unterstützung bekommen und um Interessierte ohne vorherige Qualifikation auszubilden, bieten die Malteser ab dem 19. Februar 2022 einen Kurs zum Betreuungsassistenten nach § 53c/43b. Der Kurs findet immer am Wochenende von 9:00 Uhr bis 17:15 Uhr statt. Die Kurskosten betragen 959,99 Euro.



Interessenten für einen der Kurse müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: Körperliche und psychische Eignung für eine Tätigkeit in der Pflege, deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. Die Kosten sind immer inklusive Lehrgangsmaterial und Prüfungsgebühren. Beide Kurse sind wie alle sozialpflegerischen Kurse der Malteser in Garmisch-Partenkirchen AZAV-zertifiziert und förderfähig über die Agentur für Arbeit. Die Kurse finden unter den aktuellen 2G Regeln als Präsenzveranstaltung statt beim Malteser Hilfsdienst e.V. Geschäftsstelle, Burgstraße 15, 82467 Garmisch-Partenkirchen statt. Alle Malteser Ausbildungskurse finden mit eigenem Sicherheits- und Hygienekonzept statt und selbstverständlich unter strikter Einhaltung der AHA+L Regeln (Abstand, Händewaschen, Alltagsmasken und Lüften).

Anmeldung telefonisch ab sofort Mobil: 0170-3025806 oder Tel. 08821/947800 (Mo-Do vormittags) oder per E-Mail an heike.endres@malteser.org. kb