Die letzten Almabtriebe stehen bevor

Der Almabtrieb der Rinder findet in Krün am Samstag, 17. September, statt. © Wolfgang Ehn

Die Almabtriebe sind eine große Attraktion, die viele Schaulustige in ihren Bann zieht. Jetzt stehen die letzten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bevor.

Nach dem bereits hunderte Ziegen, Schafe und Kühe im Landkreis ins Tal zurückgekehrt sind, darf man sich noch auf zwei große Almabtriebe im Isartal freuen. Am Ende des Sommers kehren jetzt die Rinder, viele davon festlich geschmückt, von den Almen zurück ins Tal und das ganze Dorf feiert mit.



Am Samstag, 17. September 2022, findet in Krün ab 11 Uhr der bekannte Almabtrieb erstmals mit einem Fest im Dorf statt. Die Krüner Vereine und Gastronomie sorgen mit heimischen Schmankerln an der sicherlich dicht gesäumten Wegstrecke für das leibliche Wohl und laden mit Marktständen regionaler Anbieter zum Bummeln und Genießen ein. Lautes Glockengebimmel kündigt die Herde an. Die Rinder werden vom südlichen Ortseingang über die Karwendelstraße und Schöttlkarspitzstraße zur Nachweide am Sportgelände ziehen.

Am Sonntag, 18. September 2022, werden die Rinder in Mittenwald ab 11 Uhr zurück ins Tal getrieben. Von der Partenkirchner Straße kommend, geht es über die Hochstraße, den Obermarkt mit Fußgängerzone bis zum Festplatz am Riedboden. In Mittenwald hat sich für diese Tradition der Begriff Viehscheid etabliert. Er bezieht sich auf den Weg der Rinder durch die Marktgemeinde bis hin zum Scheidplatz am Riedboden. Hier wird die Herde geteilt und jedes einzelne Tier an seinen Besitzer zurückgegeben. Sind alle Rinder unversehrt über den Sommer gekommen und kehrt die gesamte Herde ins Tal zurück, kommt dem Kranzrind eine ganz besondere Rolle zu. Das Tier führt die Herde an und trägt einen aufwendig gestalteten Kopfschmuck.

Dieses festliche Schmücken, das „Aufkranzen“, geht auf vorchristliche Zeiten zurück. Die lauten Schellen um den Hals der Tiere sollen sie auf dem Weg von der Alm ins Dorf vor feindlichen Dämonen schützen und sicher ins Tal geleiten. (Kommen nicht alle Rinder von den Sommerweiden zurück erfolgt der Abtrieb mit ungeschmückten Rindern.) Beim anschließenden Almfest am Festplatz am Riedboden ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. kb