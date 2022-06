„Jetzt red i“ kommt am Mittwochabend nach Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Tilmann Schöberl und Franziska Eder diskutieren mit Bürgerinnen und Bürgern über das Thema „Die Welt zu Gast in Bayern - G7-Gipfel-Stress im Werdenfelser Land“. Die Sendung kann im Bayerischen Fernsehen verfolgt oder als Live-Stream online abgerufen werden. © Ralf Wilschewski

Landkreis – Jeder kennt die Bilder: Barack Obama, der mit einem Weißbier in die Kamera prostet; Angela Merkel und andere Staatschefs, die vor malerischer Bergkulisse posieren. Sieben Jahre später ist es wieder so weit: Der G7-Gipfel findet nach 2015 jetzt erneut auf Schloss Elmau statt. Vom 26. bis zum 28. Juni treffen sich die Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrienationen, um über Lösungen für die globalen Probleme und Konflikte zu beraten.

Und wieder wird es ein Gipfel-Treffen der Superlative: mehr als 3.000 Journalisten aus aller Welt werden anreisen, rund 20.000 Polizisten sind im Einsatz, tausende Gipfelgegner aus ganz Europa werden erwartet. Für die Bürgerinnen und Bürger von Garmisch-Partenkirchen und Umgebung bedeutet das vor allem eins: Stress. Straßen werden gesperrt, Gullydeckel verschweißt und Polizeikontrollen eingerichtet. Hoteliers und Vermieter klagen über viele Stornierungen, Anwohner und Geschäftsleute fürchten Ausschreitungen bei den Anti-G7-Demos.



Sicher gibt es, angesichts von Klimawandel, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, viel zu besprechen für die Regierungschefs. Doch immer mehr Bürgerinnen und Bürger fragen sich, ob sich dieser riesige Aufwand überhaupt lohnt – für ein Treffen, das gerade einmal drei Tage dauert.



Was bedeutet der Gipfel für Garmisch-Partenkirchen und Umgebung? Wie sehr leiden die Bürgerinnen und Bürger unter dem Gipfel-Stress? Kann die Region auch vom G7-Gipfel profitieren? Ist ein solches Treffen der Superlative überhaupt noch zeitgemäß? Und was bleibt vom G7-Gipfel – abgesehen von schönen Bildern vor eindrucksvoller Bergkulisse?



Über diese und andere Fragen diskutieren bei „Jetzt red i“ Bürgerinnen und Bürger live mit Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister (CSU) und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im Landtag am Mittwoch, 22. Juni, in der Bayernhalle Garmisch. Einlass: 19.15 Uhr, Sendungsbeginn: 20.15 Uhr Kostenlose Karten reservieren Interessenten per E-Mail an jetztredi@br.de oder unter Tel. 089/5900-25299. kb