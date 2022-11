Jetzt wird Druck gemacht: Planungsausschuss der Region Oberland befasst sich mit Neuregelung

Windenergie muss einen wesentlichen Beitrag zum Umbau der Energieversorgung leisten, dies wird vor dem Hintergrund der Energiekrise besonders deutlich. © PantherMedia/Dmitry Rukhlenko

Region – Der Ausbau von Windkraft muss in Bayern per Gesetz vorangetrieben werden, sonst drohen Sanktionen. Jüngst versammelte der Verbandsvorsitzende, Landrat Josef Niedermaier (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen), den Planungsausschuss der Region Oberland, um die Fortschreibung des Regionalplans Windkraft zu beschließen. Dazu lud er auch „geballte Fachkompetenz“ ein.

Der Ministerrat hat zur Beschleunigung des Windenergieausbaus in Bayern Ende Juni eine Modifikation der 10-H-Regelung beschlossen, damit mehr geeignete Flächen aktiviert werden. Bisher galt laut 10-H-Regel, dass jedes Windrad zu den nächsten Häusern einen Abstand haben muss, der seiner zehnfachen Höhe entspricht – in Bayern war das kaum möglich gewesen und der Windkraftausbau faktisch zum Erliegen gekommen. Die überarbeitete Version, die ab 1. Juni 2023 in Kraft tritt, sieht nun in verschiedenen Ausnahmen einen Mindestabstand von 1.000 Metern vor, etwa in Staats- und Privatwäldern, auf militärischen Übungsplätzen und in vorbelasteten Gebieten z.B. neben mehrspurigen Bundesstraßen oder wichtigen Bahnstrecken.



Ministerialdirigent Klaus Ulrich vom Wirtschaftsministerium berichtete dem Planungsausschuss der Region Oberland (Region 17), die die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen umfasst, dass der Bund zentral auf Windkraft setzt. Dieses sei neben Wasser am Flächeneffizienztesten und deshalb müssen dafür bestimmte Vorranggebiete ausgewiesen werden: Neben dem Zwischenziel von 1,1 Prozent bis 2027 sei das Endziel 1,8 Prozent bis 2032.



Um den Windkraftausbau zu beschleunigen, wende der Bund „Zuckerbrot und Peitsche“ an, erklärte Ulrich. Letzteres stehe für die Sanktionen, die verhängt werden, „wenn nichts vorangeht“. Das könne dazu führen, dass der Bund den Regionen die Steuerungsmöglichkeiten nehme, wo Windräder gebaut werden. Das staatliche „Zuckerl“ sind Erleichterungen für die Planung, dazu wurde etwa das Naturschutzgesetz geändert – ebenso bisherige Ausschlusskriterien beim Landschafts-, Arten- und Denkmalschutz. Auch finanziell gebe es bessere Konditionen, gerade für weniger windige Gebieten. „Dadurch steigt die Attraktivität für Investoren“, ist sich Ulrich sicher.



Ein Problem ist und bleibt der Platz in Bayern. Dies verdeutlichte Peter Beermann, der als Regionaler „Windkümmerer“ für Oberbayern die Kommunen seit 2020 unterstützt. „Wir sind enger und dichter besiedelt als Norddeutschland“, sagt er. Trotzdem: „Auch im Oberland kann man Windkraft wirtschaftlich betreiben, wenn der richtige Standort gewählt wird.“ Laut Windatlas zeigen sich gerade auf Bergspitzen hohe Windgeschwindigkeiten. Allerdings ein Transport dorthin schwierig. Die nicht teilbaren Flügelblätter sind 100 Meter lang und wiegen rund 25 Tonnen – ein Hubschrauber schafft maximal 20 Tonnen Last zu heben. Des Weiteren sei die „Akzeptanz der Bürger“ wichtig: „Windkraft ist weithin in der Landschaft sichtbar“ im Vergleich etwa zur Energiegewinnung aus Wasserkraft. Ein Fakt ist aber auch, dass Windkraft einigermaßen schnell umsetzbar ist. Und der Ertrag nicht ohne: Laut dem Ministerialdirigent könnten nur zwei Prozent der Landesfläche 400 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert werden – das entspräche 75 Prozent des heutigen Bruttostromverbrauchs. Am Ende der Sitzung stimmte der Planungsausschuss einhellig für die Fortschreibung des Regionalplans zur Steuerung von Windenergieanlagen. dwe