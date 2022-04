Joggerin wurde am Mittenwalder Kranzberg mit Messer attackiert

Am Mittenwalder Kranzberg wurde eine Joggerin mit einem Messer am vergangenen Donnerstagabend angegriffen werden. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. (Symbolbild) © Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Mittenwald – Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei Mittenwald vermelden. Nach dem Eingang eines Zeugenhinweises konnte am späten Abend des 15. April ein Tatverdächtiger aus Mittenwald ermittelt werden. Ihm wird der Angriff auf eine Joggerin zur Last gelegt.

Die 29-jährige Frau aus dem oberen Isartal war am 14. April gegen 18.45 Uhr in Richtung Kranzberggipfel unterwegs, als sie unterhalb der Gipfelstation von einem jungen Mann auf einem Mountainbike überholt wurde. Im Bereich der Berggaststätte St. Anton attackierte der Radfahrer die Frau völlig unvermittelt und hielt ihr ein Messer an den Hals. Der 29-Jährigen gelang es, sich vom Angreifer loszureißen und diesen durch ihr forsches Auftreten in die Flucht zu schlagen. Wieder im Tal angekommen, verständigte die unter Schock stehende Frau die Polizei. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen brachten kein Ergebnis. Der Zeugenhinweis einen Tag später ergab einen neuen Ansatz. In der Wohnung des jungen Mannes konnten Gegenstände sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen dürften. Nähere Einzelheiten zum Tatverdächtigen und zum aktuellen Ermittlungsstand will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht mitteilen. Zu gegebener Zeit soll nachberichtet werden. kb