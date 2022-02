»Gut vorlesen zu können, ist wie zaubern«

(v.l.): Jakob Josef Seidel, Paolo Achilles, Simon Stegmann, Lehrkraft Florian Heumann, Johannes Becker, Moritz Meyendorf, Katharina Greinwald. © privat

Ettal – Im Rahmen des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen des Gymnasiums Ettal wurde am 20. Januar 2022 der Jahrgangsstufensieger in einem spannenden Finale gekürt. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich bereits im Vorfeld mit den Kriterien des guten Vorlesens auseinandergesetzt. Dabei wurde schnell klar, dass es bei dieser Kunst mehr bedarf, als das reine Entschlüsseln aneinandergereihter Buchstaben.

Die Sechstklässler von Lehrkraft Florian Heumann wissen aus dem Deutschunterricht, dass es insbesondere auf den Lesefluss, die Betonung bei Satzzeichen und die besondere Betonung in Anführungszeichen stehender Textpassagen ankommt. Dieses Können galt es dann, in der ersten Runde des Wettbewerbs unter Beweis zu stellen. Hierfür lasen die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen im Unterricht jeweils eine zweiminütige Passage aus dem Buch „Der Wunschpunsch“ von Michael Ende vor. Die drei besten Vorleserinnen und Vorleser jeder Klasse wurden mit einer Urkunde geehrt. Den dritten Platz belegten Katharina Greinwald (6a) und Jakob Josef Seidel (6b). Auf dem zweiten Platz landeten Moritz Meyendorf (6a) und Paolo Achilles (6b). Eine besonders hervorstechende Leistung erbrachten die beiden Erstplatzierten Johannes Becker (6a) und Simon Stegmann (6b).

Diese trafen am Tag des Finales in der Hauskapelle der Schule in einem Duell aufeinander, um den neuen Jahrgangsstufensieger „auszulesen“. Dabei war es Aufgabe der beiden Kontrahenten, je zwei Texte zu lesen. Der Rest der Sechstklässler war während des Wettbewerbs auch gefragt, denn ihre Aufgabe war es, die Leistung ihrer Mitschüler fair und kriterienorientiert zu bewerten, um zum Ende des Finales den Sieger aus ihren eigenen Reihen mittels des „Applausometers“ zu bestimmen.

Als Jahrgangsstufensieger durchsetzen konnte sich letztendlich Johannes Becker. Wobei zu betonen ist, dass beide Finalisten eine anerkennenswerte Leistung vollbrachten. Johannes wird die Schule nun im weiteren Verlauf des Wettbewerbs auf regionaler Ebene in Garmisch Partenkirchen vertreten. Die Ettaler Schulfamilie ist gespannt, welcher „Zauber“ ihm dort gelingen wird. kb