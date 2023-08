Junge Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz am Schmalensee schwer

Montagmittag, 7. August 2023, verletzte sich eine junge Isartalerin beim Sturz mit ihrem Leichtkraftrad schwer (Symbolbild). © fib/MK

Mittenwald – Schwere Verletzungen trug am Montagnachmittag, 7. August 2023, eine junge Motorradfahrerin aus dem Isartal bei einem Sturz mit ihrem Leichtkraftrad davon. Die 16-Jährige fuhr gegen 13:00 Uhr die Staatstraße 2542 von Klais kommend in Richtung Mittenwald, als sie in der S-Kurve am nördlichen Ende des Schmalensees die Kontrolle über ihre Maschine verlor und alleinbeteiligt zu Sturz kam. Dabei rutschte sie mit dem Motorrad auf die Gegenfahrspur, auf welcher genau in diesem Moment ein Pkw entgegenkam.

Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Görlitz, konnte den Zusammenstoß mit der Jugendlichen trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern, weshalb sie mit Helm und Oberkörper an der Front des VW Passat einschlug. Das Mädel erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen werden. Die Blaulichtorganisationen waren mit vielen Kräften vor Ort, die Staatsstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Als Unfallursache werden die fabrikneuen Reifen der Maschine, sowie der witterungsbedingt kaltfeuchte Kurvenbereich am Unfallort angenommen. kb