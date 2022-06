Kaskade im Schlosspark Linderhof ist nach aufwändiger Restaurierung wieder in Betrieb gegangen

Auf den zum „Hennenkopf“ ansteigenden Hängen wurde von der Nordseite des Schlosses aus eine über 30 Stufen gehende Kaskade angelegt. Den unteren Abschluss bildet ein Bassin mit einer Neptungruppe, zu deren Füßen sich ein Blumenbeet in Form einer bourbonischen Lilie erstreckt. Drei Pferde speien zusätzlich Wasser in das Becken. © Bayerische Schlösserverwaltung/Schlossanlage Linderhof

Ammertal – Die weltberühmte Schlossanlage Linderhof im Graswangtal bietet beeindruckende Wasserspiele. Nach fast vier Jahren umfangreicher Restaurierung fließt nun auch in der Kaskade von Linderhof wieder Wasser. Der künstliche Wasserfall ist in Betrieb und die drei Pferde hinter dem Schloss speien Wasser in das frisch restaurierte Neptunbecken. Die Kaskade sowie die Wasserspiele mit der großen Fontäne vor dem Schloss sind während der Besuchszeiten im Sommer von 9 bis 18 Uhr in Betrieb.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker konnte anlässlich der Inbetriebnahme des künstlichen Wasserfalls beeindruckende Zahlen nennen: Insgesamt investiert der Freistaat rund 8,5 Millionen Euro in die Sanierung der Freianlagen im Schlosspark Linderhof, die weiter fortgeführt wird. „Die Zinkgussfiguren des Neptunbrunnens mit dem fast drei Meter großen Meeresgott wurden aufwändig saniert. Die Neptungruppe war für ihre Restaurierung drei Jahre in Berlin. Über 30 Stufen läuft nun wieder das Wasser nach unten und legt dabei einen Höhenunterschied von 25 Meter zurück“, so Füracker.

König Ludwig II. ließ bis 1878 nördlich des Schlosses die großartige Kaskade anlegen. Hierbei wurden die steile Hangsituation und das reiche Wasservorkommen zwischen dem Brunnenkopf und dem Hennenkopf optimal ausgenutzt. Das Wasser wird wie zu Königs Zeiten noch heute aus Quellfassungen vom Berg in den Schlosspark geleitet und wird anschließend wieder der Natur zugeführt.

Die gesamte Kaskadenanlage hinter dem Schloss wurde umfangreich restauriert. Die über viele schneereiche und frostige Winter aufgefrorenen Mauern wurden instandgesetzt und sind nun besser vor Witterungseinflüssen geschützt. Auch die Marmorplatten auf den Kaskadenmauern strahlen nach der fachgerechten Reinigung erneut in weißem Glanz, wie schon vor 140 Jahren zu Zeiten von König Ludwig II. Und auch der Brunnen erhielt einen frischen Anstrich. Im Zuge der Kaskaden-Restaurierung wurden auch verwitterte und fehlende Holzteile der Pavillons und die anschließenden Laubengänge ersetzt. Die Bauarbeiten erfolgten unter Projektleitung des Staatlichen Bauamts Weilheim und wurden denkmalfachlich von der Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut. kb