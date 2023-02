Katastrophe konnte verhindert werden: Feuerwehr rettete Stallungen und Tenne in Pölten vor den Flammen

Durch den großen Kräfteeinsatz und schnelles Nachfordern weiterer Kräfte konnte eine Katastrophe in Pölten abgewandt werden. © Dominik Bartl

Großweil - Am Dienstagabend ging um kurz vor 20 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle ILS Weilheim ein. In Pölten, ein Ortsteil von Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, stand ein Dachstuhl und das Dachgeschoss in Flammen. Die Ortswehr Großweil rückte als erstes an. Der Einsatzleiter forderte sofort ein Großausgebot weiterer Feuerwehren nach.

Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach, dichter Qualm verteile sich im Ortsteil. Schnell versuchten die Bewohner die Pferde ins Freie zu treiben, mit Erfolg. Auch im ganzen Dachgeschoss verbreitete sich das Feuer. Pölten liegt sehr exponiert, die Löschwasserversorgung schlecht. Mit hunderten Metern Schlauchleitungen wurde das Löschwasser von Löschteichen herangepumpt. Sieben Feuerwehren und 130 Einsatzkräfte konnten letztendlich das Übergreifen der Flammen auf die Tenne und die Stallungen verhindern.



Gegen 21:40 Uhr konnte die Einsatzleitung eine vorsichtige Entwarnung geben. Der Brand war unter Kontrolle, kleine Glutnester mussten noch gesucht und gelöscht werden. Der Schaden dürfte aber in die Hunderttausende gehen. Mit Drehleitern, Atemschutz und mehreren Löschangriffen konnte man noch Schlimmeres verhindern. Zur Ursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen, die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Eine Person mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. db