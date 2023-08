Grünen-Vorsitzende Katharina Schulze und MdL Andreas Krahl besuchen die Biologische Station in Murnau

Von: Georgia Lennox

Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag Katharina Schulze mit Andreas Krahl, MdL. © Daniel Schulkowsky (Instagram: @zunderfoto)

Murnau - Die Landschaft des Murnauer Moos, eine der einzigartigsten Naturgebiete Bayerns, bot kürzlich den Rahmen für einen Besuch, der das Engagement der Grünen für Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus eindrucksvoll widerspiegelt. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, begleitet von Andreas Krahl, MdL (Bündnis 90/Die Grünen) erlebte am vergangenen Mittwoch, den 16. August, einen interessanten Tag, der Naturschutz und politisches Handeln miteinander verband.

Der Tag wurde mit einer exklusiven Führung durch die Biologische Station Murnauer Moos eingeleitet. Als ein Zentrum für Umweltbildung und Naturschutz ermöglichte die Station den Politikern einen tiefen Einblick in unsere heimische Biodiversität. Daraufhin ging es mit einer Führung durch das angrenzende Murnauer Moos weiter. Das Murnauer Moos, das sich am Nordrand des größten lebenden Moores Mitteleuropas erstreckt, bietet Lebensraum für zahlreiche seltene Pflanzen und Tiere. Von scheuen Vogelarten wie dem Wachtelkönig bis hin zu prächtigen Orchideen gibt es hier eine Fülle an Lebensformen zu entdecken. „Der Besuch der Biologischen Station Murnauer Moos hat mir erneut vor Augen geführt, wie wertvoll und zugleich empfindlich unsere Natur ist“, erklärte Schulze zum Ende des Rundgangs. „In einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels immer spürbarer werden, gewinnt der Schutz solcher Ökosysteme eine immense Bedeutung. Es ist unsere Pflicht, entschlossen zu handeln, um die Vielfalt der Arten zu bewahren und den Schutz unserer heimischen Natur voranzutreiben.“ In ihren abschließenden Bemerkungen betonte Katharina Schulze, dass die Natur zwar allen gehört, jedoch auch unserer Sorgfalt bedarf, um langfristige Schäden zu vermeiden.

Das Naturgebiet Murnauer Moos beheimatet tausende Pflanzen- und Tierarten, darunter einige gefährdete Arten. Zu der Flora des Murnauer Moos gehören 38 verschiedene Orchideenarten. © Georgia Lennox

Andreas Krahl lenkte die Diskussion auf die Herausforderungen eines nachhaltigen Tourismus: „Die Akzeptanz für den Schutz des Murnauer Moos ist nicht nur lokal, sondern in ganz Bayern spürbar. Menschen treten über alle Grenzen hinweg für den Erhalt unserer Natur ein. Gleichzeitig stehen wir vor der Aufgabe eines nachhaltigen Tourismus, bei dem innovative Lösungen gefragt sind, um die Natur zu bewahren und gleichzeitig Besucher zu lenken. Für einen nachhaltigen Tourismus könnte die Einführung von App-gesteuerter Besucherlenkung dienen, inspiriert von erfolgreichen Umsetzungen in Ländern wie Kroatien. Solche Anwendungen ermöglichen die gezielte Steuerung von Touristenströmen, entlasten überlaufene Gebiete und fördern gleichzeitig weniger besuchte Regionen.“ glx