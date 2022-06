Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin spricht sich gegen erneute Ski-WM-Bewerbung aus

Bei der SKI-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen (v.l.): Markus Wasmeier, Siegfried Schneider mit Gattin, Elisabeth Koch. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die Niederlage war deutlich und ließ die deutschen Bewerber für alpine Ski-Weltmeisterschaften 2027 in Garmisch-Partenkirchen frustriert zurück.

Die Enttäuschung der Wahlkämpfer war riesig: Vor drei Wochen scheiterte Garmisch-Partenkirchen bei der Bewerbung, die Alpine Ski-WM 2027 zu bekommen. Lediglich eine Stimme gab es für die Werdenfelser beim FIS-Kongress, die eigene aus Deutschland. Die Titelkämpfe finden in fünf Jahren in der Schweiz statt. Zwei Jahre nach der gescheiterten WM-Kandidatur war Crans-Montana diesmal erfolgreich: Zum zweiten Mal nach 1987 wird nun auf dem Walliser Hochplateau um Gold-, Silber und Bronze gefahren. Diesmal setzte sich die Schweizer Kandidatur mit 11 Stimmen deutlich durch - vor dem in Andorra gelegenen Soldeu, dem norwegischen Narvik (beide je 3 Stimmen) und eben Garmisch-Partenkirchen.

Breits bei der Bewerbung für die Spiele 2025 waren die Werdenfelser leer ausgegangen. Diese finden in Saalbach-Hinterglemm statt. Die Österreicher hatten bei der Abstimmung vor zwei Jahren 12 von 14 Stimmen erhalten, Garmisch-Partenkirchen und Crans-Montana jeweils eine Stimme.

Nun hat die Erste Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, betont, dass sie gegen eine erneute Bewerbung für 2029 sei. Garmisch-Partenkirchen werde von der FIS, dem internationalen Ski-Verband, als verlässlicher Partner nicht wertgeschätzt, kritisiert sie. Ebenso wenig sei das durchdachte WM-Konzept, das die sensible Umwelt geschont und auf die vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen hätte, geschätzt worden. Denn die Sportstätten sind da, die Nachhaltigkeit wäre gegeben. Koch sagte, dass sie im Falle einer eventuellen erneuten Bewerbung die Bevölkerung im Rahmen eines Bürgerbegehrens entscheiden lassen wolle. Der Deutsche Skiverband wird dennoch in naher Zukunft eine WM ausrichten: Oberstdorf wurde als Gastgeber der Skiflug-WM 2026 formal bestätigt. tf