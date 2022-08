Kettenunfall auf der Bundesstraße 2 bei Oberau sorgte für lange Staus

Bedingt durch den Verkehrsunfall war der Verkehr auf der Bundesstraße 2 für ca. zwei Stunden stark beeinträchtigt. Zunächst erfolgte eine Vollsperrung. © Franziska Pawel

Oberau - Gestern, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Tschechien mit seinem Pkw die Bundesstraße 2 von Oberau in Richtung Autobahn. Ca. 800 Meter nach Oberau geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Ford auf die Gegenfahrspur.

Hier streifte er mit der linken Fahrzeugseite den entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen aus Sachsen-Anhalt. Dieser geriet in Folge des Streifzusammenstoßes anschließend mit seinem Trabant auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Fahrzeug eines 61-jährigen Münchners. Der Münchner war mit seinem Toyota ebenfalls in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs.

Ein weiterer Pkw der Marke Mercedes , der von einer 34-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen hinter dem Toyota gesteuert wurde, wurde durch den Trabant nach dem Frontalzusammenstoß gestreift. Zudem geriet ein 32-jähriger Motorradfahrer, auch aus dem Landkreis Kitzingen, der wiederum hinter dem Mercedes fuhr, mit seiner Yamaha ins Schleudern, touchierte das Heck des Mercedes und kam zu Fall.

Durch den Verkehrsunfall zog sich der Mann aus Sachsen-Anhalt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er wurde zur weiteren Behandlung und Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Er musste nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Alle weiteren Unfallbeteiligten und deren Beifahrer blieben unverletzt.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 36.000,- Euro. Bis auf das Motorrad waren alle Pkws nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 28-jährigen Mann aus Tschechien wurde u.a. ein Strafverfahren auf Grund von Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft München II wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages angeordnet. Erst nachdem der Tscheche diese entrichtet hatte, konnte er entlassen werden.

Bedingt durch den Verkehrsunfall war der Verkehr auf der Bundesstraße 2 für ca. zwei Stunden stark beeinträchtigt. Zunächst erfolgte eine Vollsperrung. Nach einer gewissen Zeit konnte der Verkehr wieder halbseitig freigegeben werden. Neben mehreren Polizeistreifen war auch die Feuerwehr Oberau mit mehreren Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. kb