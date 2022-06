Kinderchor und Jugendgruppe der Musikkapelle Partenkirchen machten ordentlich Stimmung

Der Kinderchor der Musikkapelle Partenkirchen begeisterte das Publikum mit unterhaltsamen Mundartliedern. © Muikkapelle Partenkirchen

GAP – Die Musikkapelle Partenkirchen bot bei ihren letzten Kurkonzerten im Kurpark an der Schnitzschulstraße zwei besondere Schmankerl: Sie ließ ihre beiden Nachwuchsgruppen auftreten, was sowohl bei den Jungmusikanten wie auch bei den Zuhörern Begeisterung hervorrief.

Den Auftakt machten die Jüngsten, die einmal mehr ihren Unterhaltungswert unter Beweis stellten. Der Kinderchor der Musikkapelle, bestehend aus Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren, gab zwei recht unterhaltsame Mundartlieder zum Besten. Mit „Wo san de Musikanten heut“ wurden die einzelnen Instrumente einer Blaskapelle aufgezählt und humorvoll beschrieben. Für noch mehr Lacher im Publikum sorgte dann das zweite Lied „Jetzt sing ma amal a Liadl“. Es erzählt vom „Pfarrer seiner Kuah die am End ein Ochs gewesen ist“.

So hatten nicht nur die Kinder auf der Bühne sehr viel Spaß. Geleitet wird der Chor von Rita Pongratz, der Jugendwärtin der Kapelle. Sie probt mit den knapp vierzig Kindern jeden Montag im Übungsraum der Kapelle. Im Repertoire hat der junge Chor überwiegend Mundartlieder. Das Ziel des Kinderchors der Musikkapelle Partenkirchen ist, Kinder früh für die Musik und die bayerische Sprache zu begeistern. Dass ihr das sehr gut gelingt, hat der Auftritt gezeigt. Einige der Kinder erhalten auch bereits Flötenunterricht bei der Musikschule Garmisch-Partenkirchen und werden hierbei von der Musikkapelle unterstützt.

Anschließend war mit der Jugendgruppe eine weitere Nachwuchsformation der Kapelle an der Reihe. Im Gegensatz zum Kinderchor standen die jungen Instrumentalisten bereits mit ihren Instrumenten auf der Bühne. Unter der Leitung von Josef Anzenberger, dem stellvertretenden Dirigenten der Kapelle ließ das Ensemble erst die „Sternpolka“ und anschließend den bekannten Rock´n Roll „See you later Alligator“ erklingen. Mit Bravour meisterten die Nachwuchsmusiker ihren Auftritt und ernteten dementsprechend viel Beifall von den Zuhörern. Hier konnte man auch hören, dass jeder Einzelne mit viel Fleiß und Ehrgeiz dabei ist, sein Instrument zu erlernen. Derzeit besteht das Ensemble aus zwölf Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, die jeden Freitag das gemeinsame Musizieren proben.

Egal ob Kinderchor oder Jugendgruppe, bei der Musikkapelle Partenkirchen ist die Freude groß über ein derart ausgeprägtes Interesse an den Angeboten des Orchesters. So sind es derzeit insgesamt knapp fünfzig Kinder und Jugendliche, die sich in den Ensembles beteiligen. Dabei ist es heut zu Tage keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich Kinder und Jugendliche für die Musik begeistern. Und so freut man sich natürlich nach wie vor über jeden Neuzugang. Chor und Jugendgruppe werden im Laufe des Sommers mindestens jeweils noch einmal einen Auftritt im Rahmen der Kurkonzerte am Mittwoch absolvieren. kb