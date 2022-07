Kindergartenkinder der Kita St. Florian in Farchant warfen einen Blick raus aus dem Kindergartenalltag

Farchant – Die Kindergartenkinder der Kita St. Florian in Farchant hatten in der letzten Zeit gleich dreimal das Vergnügen, Neues zu erleben und zu lernen, was sonst nicht zum Kindergartenalltag gehört. Am 18. Mai besuchte Szylvia Ogan vom BRK Garmisch-Partenkirchen die Einrichtung. Sie vermittelte den 23 Mädchen und Buben auf kindgerechte Weise Grundkenntnisse in Maßnahmen zur Ersten Hilfe.

Es wurden z.B. Verhaltensweisen im Umgang mit Verletzten besprochen und fleißig Pflaster und Verbände angelegt. Vielen Dank für die tolle Unterweisung! Am 24. Mai ging‘s dann mit Bus und Bahn und den gepackten Rucksäcken zur Bergwacht nach Garmisch-Partenkirchen. Dort bekamen die Kinder einen Einblick in die Arbeit der Bergwachtler – inklusive der Möglichkeit, spielerisch Klettergurt, Schutzhelm, Rettungstrage und andere Arbeitsmaterialien auszuprobieren. Ein herzliches Dankeschön gilt Christl und Ursl aus der Kita für die Organisation des Ausflugs; Kathrin, Erika und Nicole für die Begleitung und natürlich Paul Gockel und Torsten Winkels von der Bergwacht für diesen tollen Vormittag!

Zu Fuß auf den Weg zur Gärtnerei Böhmer in Farchant machten sich die Kinder sich am 28. Juni. Nach einer feinen Brotzeit am Spielplatz begrüßte Michi Böhmer die Gruppe und führte sie durch die Gärtnerei. Dort konnten schließlich auch alle die alte Gärtnerei-Katze im Gewächshaus besuchen und jedes Kind durfte eine Blume einpflanzen und mit nach Hause nehmen. Vielen Dank auch hier an alle für diesen interessanten Vormittag. kb