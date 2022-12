Kirchenchor St. Ludwig in Oberau ehrt langjährige Mitglieder

Mit Liebe und Engagement

Oberau – Das Kirchenjahr endet schon einige Wochen vor dem kalendarischen Jahreswechsel, zum Festtag der hl. Cäcilia, der Schutzpatronin der Kirchenmusik. Passend werden an diesem Tag aktive und langjährige Mitglieder des Kirchenchores geehrt. So auch in Oberau beim Kirchenchor St. Ludwig.

Zum Gottesdienst wurde die kleine Festmesse von Ernst Tittel zum Besten gegeben sowie J.S.Bach´s Jesu bleibet meine Freude unter der Leitung von Hr. Karl Kemper.

Im Anschluss an die Messe wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige und aktive Mitgliedschaft geehrt:

50 Jahre: Seibold Utemarie (Sopran)



35 Jahre: Kappelmeier Rosmarie (Alt)



25 Jahre: Bucher Silvia (Sopran)



20 Jahre: Haaß Claudia (Alt)



15 Jahre: Fischer Christian (Tenor)



Hr. Kaplan Andreas Kolb und Hr. Diakon Wolfgang Lautner ehrten die Mitglieder im Namen der katholischen Pfarrgemeinde St. Ludwig und überreichten den Jubilaren Blumengeschenke der Pfarrei, sowie Urkunden vom Erzbischöflichen Ordinariat München Freising.

50 Jahre Mitglied im Kirchenchor

Ein halbes Jahrhundert ist Utemarie Seibold nun schon aktiv im Kirchenchor St. Ludwig in Oberau tätig. Dabei kam sie ganz zufällig zur Kirchenmusik. Ihre Firmpatin Ella Haaß hat die damals 27-jährige gebürtige Oberauerin einfach zum Kirchenchor mitgenommen und seither ist sie dabei. Und nicht nur dabei, sondern auch sehr aktiv.

Mit Liebe und viel Engagement singt sie seit 50 Jahren im Stimmregister Sopran. Doch auch hinter den Kulissen ist sie sehr fleißig. Seit 2005 ist sie sozusagen der Finanzminister des Kirchenchores und seit 2017 1. Vorstand. kb