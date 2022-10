Kirchta-Singen erinnert an Dorfbrände in Unterammergau – Brauch findet heuer am 15. Oktober statt

Von: Günter Bitala

Altes Brauchtum: Die Kirchta-Sänger erinnern mit Liedern an zwei verheerende Brände in Unterammergau. © Günter Bitala

Unterammergau – Im Pürschlingdorf wird am Vorabend zum Kirchweihfest ein Brauch gepflegt, der sich in dieser Form nur in Unterammergau entwickelte. Heuer ziehen die Burschen des Trachtenvereins am Kirchweihsamstag, 15. Oktober 2022 los, um die Menschen zu warnen: „Gebt acht aufs Feir! Gebt acht aufs Licht!“

Das traditionsreiche „Kirchta-Singen“ erinnert an die Folgen von zwei verheerenden Bränden, die im 18. und 19. Jahrhundert zahlreiche Häuser und Bauernhöfe in Unterammergau zerstörten.

Pünktlich um 20 Uhr treffen sich die Männer vor dem Haus der ‚Schilling Paula‘ an der Ammerbrücke; genau dort, wo am 23. Mai 1836 das erste Feuer ausbrach. An der Fassade ist eine Gedenktafel angebracht. Die Sänger stehen mit Fackeln um ein Hinterglasbild, das eine Dorfansicht und den heiligen Florian zeigt. Der Nachtwächter in der Mitte fordert: „Nun kommt heraus aus eurem Haus. Hört unser Lied euch an!“ Nach dem Glockenschlag beginnen die Sänger mit dem ersten Lied. Nach zwei Stücken wünschen die Männer dann : „Holts guat Kirchta!“



Zu zehn Stationen im Dorf zieht die Gruppe. Am Kriegerdenkmal vor der Pfarrkirche wird zudem mit dem Lied des guten Kameraden und einer Kranzniederlegung der verstorbenen, vermissten und gefallenen Kirchta-Sänger gedacht. gb