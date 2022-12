Klima-Demo am Garmisch-Partenkirchner Hausberg

Die Versammlung am Garmisch-Partenkirchner Hausberg wurde kurz nach dem Eintreffen der Polizei-Streife selbstständig beendet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

GAP - Am Sonntag, den 18.12.2022 gegen 09:00 Uhr versammelten sich ca. 10 Personen der Klimaschutzorganisation „Mountain Wilderness“ an der Talstation der Hausbergbahn in Garmisch-Partenkirchen, um mit Plakaten und Fahnen mit der Aufschrift „Energie verpulvern. Ohne uns!“ gegen den Umgang mit Energie und Wasser der örtlichen Betreiber der Skigebiete zu demonstrieren.

Streitpunkt ist der Einsatz von Schneekanonen zur Erzeugung von Kunstschnee, bei welcher große Mengen an Wasser und Energie benötigt werden, um den Skibetrieb zu ermöglichen. Die Versammlung war jedoch nicht bei den zuständigen Behörden, dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, angemeldet, so dass die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen aktiv wurde. Die Versammlung wurde kurz nach dem Eintreffen der Polizei-Streife selbstständig beendet.

Die Veranstalter der Versammlung erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem bayerischen Versammlungsgesetz, welche mit einer Geldbuße bis 3000,- Euro geahndet werden kann. Das Bußgeld wird festgelegt durch das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, welche auch die zuständige Sicherheitsbehörde ist. Der Skibetrieb wurde durch die Versammlung nicht beeinträchtigt. kb